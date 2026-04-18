Valilik duyurdu: 19 Nisan 2026 İstanbul kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle kentte kapsamlı trafik düzenlemesine gidiliyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan 2026 Pazar günü düzenlenecek organizasyon kapsamında bazı yollar gece saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatılacak. Yetkililer, sürücülerden alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.

YOLLAR NE ZAMAN KAPANACAK? Valiliğin duyurusuna göre kapanmalar yarış programına göre kademeli olarak uygulanacak. İlk kapatmalar gece saatlerinde başlayacak ve programın tamamlanmasının ardından yollar yeniden açılacak. Ayrıca 18 Nisan 2026 saat 21.00 itibarıyla belirlenen kapalı yollar üzerinde park halinde bulunan araçların kaldırılacağı bildirildi.

İLK KAPANACAK YOLLAR Maraton nedeniyle bazı ana arterler erken saatlerde trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda Sahil Kennedy Caddesi'nin bazı bölümlerinde trafik akışı durdurulacak. 02.00 – Program bitimine kadar kapalı olacak yollar: Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol (Samatya – Yenikapı arası)

Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol Namık Kemal Varyantı SABAH SAATLERİNDE KAPSAM GENİŞLEYECEK Yarışın başlamasına yakın saatlerde kapatılan yolların sayısı artacak. Özellikle Haliç çevresi ve tarihi yarımadadaki birçok cadde araç trafiğine kapalı olacak. 04.00 – Program bitimine kadar kapalı olacak yollar: Kadir Has Caddesi ve bağlantı yolları

Ayvansaray Caddesi ve bağlantı yolları

Mürselpaşa Caddesi ve bağlantı yolları

Abdülezelpaşa Caddesi ve bağlantı yolları

Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bağlantı yolları

Galata Köprüsü

Reşadiye Caddesi ve bağlantı yolları

Ankara Caddesi (Hamidiye Caddesi Kavşağı – Reşadiye Caddesi Kavşağı arası)

Sahil Kennedy Caddesi (Samatya Varyantı – Sirkeci ışıklar arası) ve bağlantı yolları

Namık Kemal Caddesi ve bağlantı yolları

Avrasya Tüneli acil çıkışları

Avrasya Tüneli Aksaray ayrımları

Gazi Mustafa Kemal Caddesi sahil istikameti

Karaköy Meydan – Galata Köprüsü istikameti

Tersane Caddesi Galata Köprüsü istikameti