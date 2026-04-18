Valilik duyurdu: 19 Nisan 2026 İstanbul kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle kentte kapsamlı trafik düzenlemesine gidiliyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan 2026 Pazar günü düzenlenecek organizasyon kapsamında bazı yollar gece saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatılacak. Yetkililer, sürücülerden alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.
YOLLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Valiliğin duyurusuna göre kapanmalar yarış programına göre kademeli olarak uygulanacak. İlk kapatmalar gece saatlerinde başlayacak ve programın tamamlanmasının ardından yollar yeniden açılacak.
Ayrıca 18 Nisan 2026 saat 21.00 itibarıyla belirlenen kapalı yollar üzerinde park halinde bulunan araçların kaldırılacağı bildirildi.
İLK KAPANACAK YOLLAR
Maraton nedeniyle bazı ana arterler erken saatlerde trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda Sahil Kennedy Caddesi'nin bazı bölümlerinde trafik akışı durdurulacak.
02.00 – Program bitimine kadar kapalı olacak yollar:
- Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol (Samatya – Yenikapı arası)
- Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol Namık Kemal Varyantı
SABAH SAATLERİNDE KAPSAM GENİŞLEYECEK
Yarışın başlamasına yakın saatlerde kapatılan yolların sayısı artacak. Özellikle Haliç çevresi ve tarihi yarımadadaki birçok cadde araç trafiğine kapalı olacak.
04.00 – Program bitimine kadar kapalı olacak yollar:
- Kadir Has Caddesi ve bağlantı yolları
- Ayvansaray Caddesi ve bağlantı yolları
- Mürselpaşa Caddesi ve bağlantı yolları
- Abdülezelpaşa Caddesi ve bağlantı yolları
- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bağlantı yolları
- Galata Köprüsü
- Reşadiye Caddesi ve bağlantı yolları
- Ankara Caddesi (Hamidiye Caddesi Kavşağı – Reşadiye Caddesi Kavşağı arası)
- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya Varyantı – Sirkeci ışıklar arası) ve bağlantı yolları
- Namık Kemal Caddesi ve bağlantı yolları
- Avrasya Tüneli acil çıkışları
- Avrasya Tüneli Aksaray ayrımları
- Gazi Mustafa Kemal Caddesi sahil istikameti
- Karaköy Meydan – Galata Köprüsü istikameti
- Tersane Caddesi Galata Köprüsü istikameti
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIK OLACAK
Valilik, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için bazı ana arterlerin alternatif yol olarak kullanılabileceğini duyurdu.
Alternatif güzergahlar:
- Atatürk Bulvarı
- Avrasya Tüneli Transit Yol
- Atatürk Köprüsü
- Haliç Köprüsü
- Vatan Caddesi
- Millet Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
- D-100 Kuzey Güney Yol
- Türkelİ Caddesi
- Aksaray Caddesi
- Orgeneral Nafiz Gürman Caddesi
- Onuncu Yıl Caddesi
- Küçük Langa Aralığı Caddesi
- Tersane Caddesi
- Necatibey Caddesi
- Kemeralti Caddesi
- Refik Saydam Caddesi
- Unkapanı Köprüsü