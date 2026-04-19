Akdeniz’de korkutan deprem: 4.7 büyüklüğünde sarsıntı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde kaydedilen sarsıntı, bölgede kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Deprem, 19 Nisan 2026 tarihinde saat 10.04'te kaydedildi. Sarsıntının merkez üssünün Akdeniz olduğu belirlenirken, yerin 7.52 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Akdeniz'de 4.7 büyüklüğündeki depremin haritada gösterimi (Fotoğraf: AFAD)

TEKNİK VERİLER AÇIKLANDI

Depreme ilişkin paylaşılan verilere göre:

  • Büyüklük: 4.7 (MW)
  • Enlem: 34.8644
  • Boylam: 26.0928
  • Derinlik: 7.52 kilometre

19 NİSAN PAZAR GÜNÜ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih - Saat Enlem Boylam Derinlik (km) Tür Büyüklük Yer
10:04:41 34.86444 26.09278 7.52 MW 4.7 Akdeniz
09:26:59 38.60139 39.58556 6.98 ML 1.5 Merkez (Elazığ)
09:21:49 36.97250 29.22444 13.33 ML 2.2 Çameli (Denizli)
09:06:49 39.00444 26.05417 6.33 ML 1.7 Ege Denizi - Karaburun (İzmir)
09:00:41 40.81861 31.70694 12.64 ML 0.9 Merkez (Bolu)
08:48:53 37.87250 36.47194 7.00 ML 0.9 Göksun (Kahramanmaraş)
08:47:12 37.90611 29.19583 7.00 ML 1.4 Pamukkale (Denizli)
08:45:22 37.95278 32.42361 7.34 ML 1.0 Selçuklu (Konya)
08:31:33 39.01639 42.85500 6.74 ML 1.4 Patnos (Ağrı)
08:26:00 39.12667 28.36694 6.99 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
08:13:33 37.96972 29.33722 7.00 ML 1.4 Çal (Denizli)
08:09:21 37.91083 29.20000 7.09 ML 1.6 Pamukkale (Denizli)
08:00:35 37.30250 37.05167 7.00 ML 0.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
07:54:39 39.80500 41.07278 10.67 ML 2.1 Palandöken (Erzurum)
07:07:46 38.74333 40.11139 7.02 ML 1.2 Palu (Elazığ)
06:55:31 39.78556 41.04222 7.00 ML 1.7 Palandöken (Erzurum)
06:45:59 37.88972 36.48056 10.48 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)
06:45:16 39.78167 41.02333 7.00 ML 2.2 Palandöken (Erzurum)
06:41:28 37.73667 36.51750 7.02 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş)
06:40:03 39.24333 28.98417 7.00 ML 1.3 Simav (Kütahya)
06:36:24 39.23500 28.98917 11.07 ML 1.4 Simav (Kütahya)

