Akdeniz’de korkutan deprem: 4.7 büyüklüğünde sarsıntı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde kaydedilen sarsıntı, bölgede kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
Deprem, 19 Nisan 2026 tarihinde saat 10.04'te kaydedildi. Sarsıntının merkez üssünün Akdeniz olduğu belirlenirken, yerin 7.52 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
TEKNİK VERİLER AÇIKLANDI
Depreme ilişkin paylaşılan verilere göre:
- Büyüklük: 4.7 (MW)
- Enlem: 34.8644
- Boylam: 26.0928
- Derinlik: 7.52 kilometre
19 NİSAN PAZAR GÜNÜ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih - Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (km)
|Tür
|Büyüklük
|Yer
|10:04:41
|34.86444
|26.09278
|7.52
|MW
|4.7
|Akdeniz
|09:26:59
|38.60139
|39.58556
|6.98
|ML
|1.5
|Merkez (Elazığ)
|09:21:49
|36.97250
|29.22444
|13.33
|ML
|2.2
|Çameli (Denizli)
|09:06:49
|39.00444
|26.05417
|6.33
|ML
|1.7
|Ege Denizi - Karaburun (İzmir)
|09:00:41
|40.81861
|31.70694
|12.64
|ML
|0.9
|Merkez (Bolu)
|08:48:53
|37.87250
|36.47194
|7.00
|ML
|0.9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:47:12
|37.90611
|29.19583
|7.00
|ML
|1.4
|Pamukkale (Denizli)
|08:45:22
|37.95278
|32.42361
|7.34
|ML
|1.0
|Selçuklu (Konya)
|08:31:33
|39.01639
|42.85500
|6.74
|ML
|1.4
|Patnos (Ağrı)
|08:26:00
|39.12667
|28.36694
|6.99
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:13:33
|37.96972
|29.33722
|7.00
|ML
|1.4
|Çal (Denizli)
|08:09:21
|37.91083
|29.20000
|7.09
|ML
|1.6
|Pamukkale (Denizli)
|08:00:35
|37.30250
|37.05167
|7.00
|ML
|0.8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|07:54:39
|39.80500
|41.07278
|10.67
|ML
|2.1
|Palandöken (Erzurum)
|07:07:46
|38.74333
|40.11139
|7.02
|ML
|1.2
|Palu (Elazığ)
|06:55:31
|39.78556
|41.04222
|7.00
|ML
|1.7
|Palandöken (Erzurum)
|06:45:59
|37.88972
|36.48056
|10.48
|ML
|2.4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:45:16
|39.78167
|41.02333
|7.00
|ML
|2.2
|Palandöken (Erzurum)
|06:41:28
|37.73667
|36.51750
|7.02
|ML
|1.5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|06:40:03
|39.24333
|28.98417
|7.00
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|06:36:24
|39.23500
|28.98917
|11.07
|ML
|1.4
|Simav (Kütahya)