Yarısı sadece 4 şehirde: Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısında yeni rekor

İstanbul yeni araç kayıtlarında açık ara ilk sırada yer almaya devam etti.

EN FAZLA ARAÇ İSTANBUL'DA KAYDEDİLDİ

Ocak-mart döneminde en fazla araç kaydı yapılan şehir İstanbul oldu. Bu dönemde kentte 129 bin 20 araç trafiğe çıktı. İstanbul'u 38 bin 428 araçla Ankara, 26 bin 755 araçla İzmir ve 17 bin 910 araçla Antalya takip etti.

Bu dört şehirde kaydedilen araç sayısı 212 bin 113 olarak hesaplandı. Böylece yılın ilk üç ayında trafiğe çıkan araçların yaklaşık yarısının bu şehirlerde kaydedildiği görüldü.