Yarısı sadece 4 şehirde: Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısında yeni rekor
Türkiye’de 2026 yılının ilk üç ayında trafiğe kaydı yapılan 426 bin 342 aracın yaklaşık yarısı dört büyük şehirde yollara çıktı. TÜİK verilerine göre en fazla kayıt İstanbul’da yapılırken Ankara, İzmir ve Antalya da listenin üst sıralarında yer aldı.
TRAFİKTEKİ ARAÇ SAYISI 34 MİLYONU AŞTI
TÜİK verilerine göre mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi. Böylece ülkedeki toplam araç sayısı 34 milyon 23 bin 986 seviyesine ulaştı.
Araç türlerine bakıldığında otomobillerin açık ara önde olduğu görülüyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıtların yarısından fazlasını otomobiller oluşturuyor. Motosikletler ikinci sırada yer alırken kamyonet, traktör ve kamyon gibi araç türleri de önemli paya sahip.
YENİ ARAÇ KAYITLARI AZALDI
Yılın ilk üç ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi. Buna göre yeni araç kayıtları yüzde 14,4 azalarak 426 bin 342 olarak kaydedildi. Buna rağmen araç sayısındaki artış devam etti. Uzmanlara göre nüfus artışı, şehirleşme ve bireysel ulaşım ihtiyacı araç sayısının yükselmesinde önemli rol oynuyor.