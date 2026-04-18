CANLI YAYIN

Yarısı sadece 4 şehirde: Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısında yeni rekor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye’de 2026 yılının ilk üç ayında trafiğe kaydı yapılan 426 bin 342 aracın yaklaşık yarısı dört büyük şehirde yollara çıktı. TÜİK verilerine göre en fazla kayıt İstanbul’da yapılırken Ankara, İzmir ve Antalya da listenin üst sıralarında yer aldı.

Türkiye'de araç sayısı artmaya devam ederken, yeni kayıtların büyük bölümü yine büyük şehirlerde yoğunlaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2026 yılının ocak-mart döneminde trafiğe 426 bin 342 yeni araç kaydedildi. Bu araçların önemli bir kısmının İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da trafiğe çıktığı görüldü.

TRAFİKTEKİ ARAÇ SAYISI 34 MİLYONU AŞTI

TÜİK verilerine göre mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi. Böylece ülkedeki toplam araç sayısı 34 milyon 23 bin 986 seviyesine ulaştı.

Araç türlerine bakıldığında otomobillerin açık ara önde olduğu görülüyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıtların yarısından fazlasını otomobiller oluşturuyor. Motosikletler ikinci sırada yer alırken kamyonet, traktör ve kamyon gibi araç türleri de önemli paya sahip.

YENİ ARAÇ KAYITLARI AZALDI

Yılın ilk üç ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi. Buna göre yeni araç kayıtları yüzde 14,4 azalarak 426 bin 342 olarak kaydedildi. Buna rağmen araç sayısındaki artış devam etti. Uzmanlara göre nüfus artışı, şehirleşme ve bireysel ulaşım ihtiyacı araç sayısının yükselmesinde önemli rol oynuyor.

EN FAZLA ARAÇ İSTANBUL'DA KAYDEDİLDİ

Ocak-mart döneminde en fazla araç kaydı yapılan şehir İstanbul oldu. Bu dönemde kentte 129 bin 20 araç trafiğe çıktı. İstanbul'u 38 bin 428 araçla Ankara, 26 bin 755 araçla İzmir ve 17 bin 910 araçla Antalya takip etti.

Bu dört şehirde kaydedilen araç sayısı 212 bin 113 olarak hesaplandı. Böylece yılın ilk üç ayında trafiğe çıkan araçların yaklaşık yarısının bu şehirlerde kaydedildiği görüldü.

AYLARA GÖRE ARAÇ KAYITLARI

Veriler, araç kayıtlarının aylar arasında da değişiklik gösterdiğini ortaya koydu.

İl Ocak Şubat Mart Toplam
İstanbul 45.716 35.876 47.428 129.020
Ankara 14.544 10.825 13.059 38.428
İzmir 8.730 7.575 10.450 26.755
Antalya 5.592 5.018 7.300 17.910
Bursa 5.366 4.615 6.041 16.022

Tabloya göre İstanbul üç ay boyunca en fazla araç kaydı yapılan şehir olarak dikkat çekti. Mart ayında ise özellikle büyük şehirlerde araç kayıtlarında belirgin bir artış yaşandı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın