Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti 1 TL oldu: Uygulama ne zaman başlıyor?

İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan Yerebatan Sarnıcı için yeni bir düzenleme yapıldı. Alınan kararla birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için sarnıcın giriş ücreti sembolik bir seviyeye indirildi. Yeni uygulama kapsamında ziyaretçiler, Yerebatan Sarnıcı'nı yalnızca 1 TL ödeyerek gezebilecek.

Yapılan açıklamaya göre yeni ücret uygulaması 18 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Yerebatan Sarnıcı'nı yalnızca 1 TL karşılığında ziyaret edebilecek.

YEREBATAN SARNICI TARİHİ VE YAPIM SÜRECİ

İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan Yerebatan Sarnıcı, Doğu Roma İmparatoru I. Justinianus döneminde 527-565 yılları arasında inşa edildi. Yer altına yapılan büyük su sarnıcı, suyun içinden yükselen mermer sütunlar nedeniyle halk arasında "Yerebatan Sarayı" olarak da adlandırılıyor.

Latince kaynaklarda "Cisterna Basilica" olarak geçen yapı, geçmişte bölgede bulunan Stoa Bazilikası nedeniyle bazı kaynaklarda "Bazilika Sarnıcı" adıyla da anılıyor. Tarihi kaynaklara göre sarnıç, suyolları ve yağmur sularından elde edilen suyu depolayarak özellikle imparatorların ikamet ettiği Büyük Saray ve çevresindeki yapılara dağıtmak amacıyla kullanıldı. Sarnıca ayrıca tarihi su yollarından biri olan Hadrianus İsale Hattı üzerinden de su ulaştırıldığı belirtiliyor.

1453 yılında İstanbul'un fethinin ardından yapı bir süre daha kullanılmaya devam etti. Bu dönemde Topkapı Sarayı'nın su ihtiyacının karşılanmasında sarnıçtan yararlanıldığı biliniyor.