Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti 1 TL oldu: Uygulama ne zaman başlıyor?
İstanbul’un en önemli tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı için dikkat çeken bir karar alındı. Yapılan düzenlemeyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için giriş ücreti 1 TL olarak belirlendi. 18 Nisan’da başlayacak uygulamayla tarihi yapının daha fazla ziyaretçiyle buluşması hedefleniyor.
YENİ ÜCRET UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yapılan açıklamaya göre yeni ücret uygulaması 18 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Yerebatan Sarnıcı'nı yalnızca 1 TL karşılığında ziyaret edebilecek.
YEREBATAN SARNICI TARİHİ VE YAPIM SÜRECİ
İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan Yerebatan Sarnıcı, Doğu Roma İmparatoru I. Justinianus döneminde 527-565 yılları arasında inşa edildi. Yer altına yapılan büyük su sarnıcı, suyun içinden yükselen mermer sütunlar nedeniyle halk arasında "Yerebatan Sarayı" olarak da adlandırılıyor.
Latince kaynaklarda "Cisterna Basilica" olarak geçen yapı, geçmişte bölgede bulunan Stoa Bazilikası nedeniyle bazı kaynaklarda "Bazilika Sarnıcı" adıyla da anılıyor. Tarihi kaynaklara göre sarnıç, suyolları ve yağmur sularından elde edilen suyu depolayarak özellikle imparatorların ikamet ettiği Büyük Saray ve çevresindeki yapılara dağıtmak amacıyla kullanıldı. Sarnıca ayrıca tarihi su yollarından biri olan Hadrianus İsale Hattı üzerinden de su ulaştırıldığı belirtiliyor.
1453 yılında İstanbul'un fethinin ardından yapı bir süre daha kullanılmaya devam etti. Bu dönemde Topkapı Sarayı'nın su ihtiyacının karşılanmasında sarnıçtan yararlanıldığı biliniyor.
YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE KAPASİTESİ
Yerebatan Sarnıcı yaklaşık 80 bin ton su depolama kapasitesine sahip. Yapı yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor ve dikdörtgen planlı bir mimariye sahip. Sarnıcın ölçüleri şu şekilde:
- Uzunluk: 140 metre
- Genişlik: 70 metre
- Toplam sütun sayısı: 336
Her biri yaklaşık 9 metre yüksekliğinde olan sütunlar, belirli aralıklarla yerleştirilerek geniş bir sütun düzeni oluşturuyor. Sütunlar 28 sütunlu 12 sıra halinde dizildi. Sütunların büyük bölümü silindir biçiminde olup farklı mermer türlerinden üretildi. Bazı sütun başlıklarında Korint üslubu görülürken bazı başlıklar daha sade biçimde tasarlandı.