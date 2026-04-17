Uşak’ta uyuşturucuya darbe! 6 şüpheliden 5’i tutuklandı

Uşak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok sayıda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında şehir merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 bin 750 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 21 adet sentetik ecza ile bir miktar metamfetamin ve ecstasy ele geçirilirken, operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; İl Emniyet Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada uyuşturucu madde ticareti, satışı ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.