Kaza, İmrahor Caddesi'nde saat 12.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin çarptığı yolcu minibüsü refüje çıkarak önce yön tabelasına daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kazada minibüste olan 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüste bulunan yaralılar sağlık ekibi gelene kadar refüje yatarak bekledi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.