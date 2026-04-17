Ankara’da takside dehşet: Arkadaşını tabancayla vurdu
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Ankara’nın Mamak ilçesinde ticari takside çıkan tartışma kanlı bitti. İki arkadaş arasında başlayan sözlü kavga kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Furkan Ş., yanında bulunan tabancayla arkadaşı Umutcan G.’yi ağır yaraladı. Olayın ardından şüpheli polise teslim olurken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde bir takside yaşanan tartışma, silahın ateşlenmesiyle kanlı bir olaya dönüştü.
Olay, Fahri Korutürk Mahallesi 873'üncü sokakta meydana geldi ve iddiaya göre Furkan Ş. ile Umutcan G. aynı taksiye yolcu olarak bindikten sonra yolculuk sırasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araç içinde arbede yaşanırken Furkan Ş., yanında bulunan tabanca ile arkadaşına ateş etti.
Ağır yaralanan Umutcan G. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Furkan Ş. olay sonrası polis ekiplerine teslim olurken, taksi şoförü de ifade vermek üzere emniyete götürüldü.