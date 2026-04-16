Mendil satarken TIR'ın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Antalya'da yol kenarında mendil satan Durdu Aldemir (64), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı yan yolda meydana geldi. 07 DJR 60 plakalı TIR'ın şoförü Uğur Y. (45) kırmızı ışıkta beklerken, yol kenarında mendil satışı yapan Durdu Aldemir aracın yanına yanaştı. Işığın yeşile dönmesiyle hareket eden TIR'ın kör noktasına denk gelen Aldemir, kendisine çarpan aracın altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Durdu Aldemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yolu trafiğe kapattı. Aldemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. TIR şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; TIR'ın hareket halindeyken yol kenarında bulunan Durdu Aldemir'e çarptığı, kadının aracın altında kaldığı anlar yer aldı.

