"Kızların saldırısına uğradım" Sebebi şaşkınlık yarattı

Bursa'da alkollü oldukları öne sürülen genç kızlar, yol kenarında bekleyen bir sürücüyü "başka birine benzeterek" hem sözlü hem de fiziki saldırıda bulundu. Olayda araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü de darp edildiğini söyledi.

Olay merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi Podyumpark eğlence merkezinin yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Muhammet C., yol kenarında aracında beklediği sırada başka bir araçtan inen şahıslar tarafından hedef alındı.

İddiaya göre, sürücüyü başka birine benzeten grup, önce araca binmeye çalıştı, ardından kapıyı zorladı. Yaşadığı anları anlatan Muhammet C., "Arabama binmeye çalıştı, 3 kere kapıyı zorladı. Camı indirip 'Ne oldu' dedim' dedi. Ben de tepki gösterince üzerime geldiler. Telefonumu çıkarıp kayda başladım, onlar da çekmeye başladı. Sonra bana vurdular. Arabaya saldırdılar, aracı mahvettiler" dedi.