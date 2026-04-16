"Kızların saldırısına uğradım" Sebebi şaşkınlık yarattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Bursa'da alkollü oldukları öne sürülen genç kızlar, yol kenarında bekleyen bir sürücüyü "başka birine benzeterek" hem sözlü hem de fiziki saldırıda bulundu. Olayda araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü de darp edildiğini söyledi.

Olay merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi Podyumpark eğlence merkezinin yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Muhammet C., yol kenarında aracında beklediği sırada başka bir araçtan inen şahıslar tarafından hedef alındı.

İddiaya göre, sürücüyü başka birine benzeten grup, önce araca binmeye çalıştı, ardından kapıyı zorladı. Yaşadığı anları anlatan Muhammet C., "Arabama binmeye çalıştı, 3 kere kapıyı zorladı. Camı indirip 'Ne oldu' dedim' dedi. Ben de tepki gösterince üzerime geldiler. Telefonumu çıkarıp kayda başladım, onlar da çekmeye başladı. Sonra bana vurdular. Arabaya saldırdılar, aracı mahvettiler" dedi.

İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen genç kızlardan biri aracın ön camını çatlatırken, grup sürücüye hakaretler savurdu. Saldırı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Muhammet C.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Darp edildiğini belirten genç, boyun kısmında ağrı olduğunu ifade etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

