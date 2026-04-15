Malatya'da öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Malatya'da öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Malatya'da iki grup öğrenci arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir okulun öğrencileri arasında küfürleşme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada A.T.D., H.E., S.K., S.D. ve Y.B.K. yaralandı.

MALATYA'DA ÖĞRENCİLER ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 5 YARALI

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

OLAY YERİNDE ALKOL BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan ekipler öğle saatlerinde alındığı belirlenen 3 bira kutusu buldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

