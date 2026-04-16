Kartal'da yalnız yaşayan kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Olay, 09.35 sıralarında Esentepe Mahallesi Çamlıdağ Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ruhan Çalu'nun dairesinden sesler geldiğini duyan komşuları polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı açık olan daireye giren ekipler, Ruhan Çalu'yu kanlar içinde buldu.

'BOĞAZINI KESMİŞLER'



Ruhan Çalu'nun komşusu olan Emrullah Özdemir, "5'inci katta oturan komşumuzun boğazını kesmişler. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Aileden birisi mi? Yoksa dışarıdan gelen birisi mi yaptı onu da bilemiyoruz' dedi.

ŞÜPHELİ KOCAELİ'DE YAKALANDI



Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Ruhan Çalu'yu öldüren şüphelinin M.D.G. (20) adlı kişi olduğu tespit edildi. Araştırmalarda; şüphelinin cinayeti işledikten sonra evden ayrıldığı ve ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Çalışmalar sonucunda M.D.G., kaçtığı Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.