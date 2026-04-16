Adana merkezli 8 ilde 'Bayğaralar' suç örgütüne operasyon: 287 şüpheli adliyede

50 MİLYON DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU



Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 el bombası, 4 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2'si otomatik 18 tabanca ve 25 şarjör, 2 av tüfeği, 1128 fişek ve mermi, 39 bin 733 uyuşturucu hap, 72,5 gram esrar, 45 bin avro ve 33 bin 735 lira ele geçirildi. Şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 milyon lira değerindeki 2 iş yeri ve 5 aracına da el konuldu.



Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 287 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.