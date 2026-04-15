Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaşındaki Nazlı hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Nazlı Gültekin (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Akçakale ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Bayraklı Kavşak yönünden Gümrük Kapısı yönüne seyir halinde olan Hasan G. yönetimindeki 06 EGK 095 plakalı otomobil ile ana yola çıkmak isteyen Muhammed A. idaresindeki 27 GF 818 plakalı otomobil çarpıştı.

AĞIR YARALANAN NAZLI KURTARILAMADI

Kazada Hasan G.'nin kullandığı araçtaki Nazlı Gültekin, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı Gültekin, kurtarılamadı. Kazaya karışan sürücülerden birinin ehliyetsiz olduğu belirtildi. Muhammed A. gözaltına alınırken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.