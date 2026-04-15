Cem Öcal son yolculuğuna uğurlandı! "Yıllarca omuz omuza çalıştık"

Öcal için Gündoğan Mezarlığı'nda ikindi vakti sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, Öcal'ın ailesi ve yakınları başta olmak üzere müzisyen Ozan Doğulu ve müzisyen arkadaşları katıldı.

"KENDİSİYLE 30 YILLIK GEÇMİŞİMİZ VAR"



Müzisyen Doğulu, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Çok iyi bir müzisyendi. Senelerce omuz omuza çalıştık. Kendisiyle 25-30 yıllık geçmişimiz var. Son zamanlarda rahatsızlıkları vardı. İki kez kansere yakalandı. Kanser yayılmıştı ve kurtulacak durumda değildi. Elimizden geleni yaptık ama olmadı." diye konuştu.



Öcal, kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.