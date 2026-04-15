Cem Öcal son yolculuğuna uğurlandı! "Yıllarca omuz omuza çalıştık"
Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren müzisyen Kemal Cem Öcal (51), Gündoğan Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine katılan müzisyen Ozan Doğulu, "Çok değerli bir insandı. Yıllarca omuz omuza çalıştık, dostluğumuz çok eskiye dayanıyordu." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Şarkıcı ve oyuncu Özlem Tekin'in eski eşi müzisyen Cem Öcal, elinde ölü bulunmuştu.
Öcal için Gündoğan Mezarlığı'nda ikindi vakti sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, Öcal'ın ailesi ve yakınları başta olmak üzere müzisyen Ozan Doğulu ve müzisyen arkadaşları katıldı.
"KENDİSİYLE 30 YILLIK GEÇMİŞİMİZ VAR"
Müzisyen Doğulu, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Çok iyi bir müzisyendi. Senelerce omuz omuza çalıştık. Kendisiyle 25-30 yıllık geçmişimiz var. Son zamanlarda rahatsızlıkları vardı. İki kez kansere yakalandı. Kanser yayılmıştı ve kurtulacak durumda değildi. Elimizden geleni yaptık ama olmadı." diye konuştu.
Öcal, kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.
Cem Öcal ile Özlem Tekin kaç yıl evli kaldı?
Cem Öcal, 2008 yılında Türk rock müziği sanatçısı Özlem Tekin ile evlenmiş, çift 2011 yılında boşanmıştır. Evlilikleri yaklaşık 3 yıl sürmüştür.
Cem Öcal neden vefat etti?
Cem Öcal'ın bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığı, özellikle böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü ve kemoterapi sürecinde olduğu biliniyordu. Kesin ölüm nedeni ise otopsi raporuyla netlik kazanacaktır.
Cem Öcal nerede vefat etti?
Cem Öcal, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde bulunan evinde ölü bulunmuştur.