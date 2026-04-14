Batman'da deepfake yapay zeka teknolojisiyle sahte ses ve görüntüler üreterek dolandırıcıların ağına düşürmeyi planladığı şahıs, avukatının dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Avukat Ali Haydar Dereli, mesleki hayatında ilk defa böyle bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaştığını ifade ederek vatandaşlara "Hiçbir mahkeme SMS ya da WhatsApp yoluyla karar göndermez" uyarısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar WhatsApp üzerinden yapay zekâ üzerinden hazırladıkları sahte mahkeme dosyasıyla vatandaşı dolandırmaya çalıştı. Dolandırıcılar, vatandaşa vergi usul kanununa aykırı işlem yaptığını söyleyerek, 30 bin TL'lik ödemeyi gerçekleştirmesi halinde davayı kapatabileceklerin aksi halde ise hapis cezasıyla karşılaşabileceği bilgisini iletti. YAPAY ZEKÂYLA DOLANDIRMAYA ÇALIŞTILAR: AVUKAT UYARDI AVUKAT FARK ETTİ



Durumdan şüphelenen vatandaş, ilgili sahte mahkeme evrakını avukatına gönderdi. Müvekkili tarafından kendisine gönderilen belgeyi inceleyen Avukat Ali Haydar Dereli sahte evrak üzerinde yaptığı incelemede müvekkilinin dolandırıcıların ağına düştüğünü fark etti. Yapay zekâyla hazırlanan evrak üzerinde teknik açıdan birçok hata bulunduğunu tespit eden Ali Haydar Dereli mesleki hayatında ilk defa böyle bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaştığını ifade ederek vatandaşlara uyarılarda bulundu. "HİÇBİR MAHKEME SOSYAL AĞ VEYA SMS YOLUYLA KARAR YOLLAMAZ"



Hiçbir mahkemenin sosyal ağlar veya SMS yoluyla karar tebliğ etmediğini vurgulayan Dereli, vatandaşlara bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde mutlaka hukukçulara başvurmaları gerektiğini söyledi. Dereli ayrıca vatandaşın kendisi hakkında hangi davaların olduğunu, Vatandaş UYAP üzerinden sorgulaması gerektiğini dile getirdi.

"BELGENİN YAPAY ZEKAYLA OLUŞTURULDUĞU OLDUKÇA BELLİYDİ"



Belge üzerindeki hataların sadece bir hukukçu gözüyle fark edilebileceğini ve vatandaşların bu tuzağa kolayca düşebileceğini ifade eden Ali Haydar Dereli, "Müvekkilimiz Bayburt'tan bizi aradı. Kendisine WhatsApp'tan bir mahkeme kararının iletildiğini ve kararda bugün ödeme yapmazsa ceza ödeyeceğini, hatta hapis cezası çıkacağını belirten ifadeler olduğunu söyledi. Tabii biz, hemen bugün ödeme yapılmasını gerektiren bir durumdan bahsedilince bunun bir dolandırıcılık olayı olabileceğini düşündük. Yine de emin olmak için kararın bize gönderilmesini istedik. Müvekkilimiz kararı WhatsApp'tan gönderdiğinde açıkçası ilk başta gülümsedik. Çünkü kararın başında Adalet Bakanlığı'nın logosu yer alıyordu. Oysa hiçbir mahkeme kararında Adalet Bakanlığı logosu bulunmaz. Zira mahkemeler bağımsızdır. Karara baktığımızda üstte hâkim, altta ise icra müdürünün imzasını gördük. Bu da tamamen hukuka aykırıdır. Çünkü bir mahkeme kararında yalnızca hâkimin imzası bulunur. Kararın içeriğini incelediğimizde üst tarafta ceza hükümleri, alt tarafta ise hukuk hükümleri olduğunu gördük. Ayrıca dava açılış tarihi ile karar tarihinin aynı gün olduğu, esas ve karar numaralarının birbiriyle uyuşmadığı gibi birçok hukuka aykırılık tespit ettik. Bunun üzerine müvekkilimize sakin olmasını ve bunun sahte, dolandırıcılık amaçlı bir belge olduğunu ifade ettik. Müvekkilimiz de rahatladı. Daha sonra başka vatandaşların mağdur olmaması adına bu kararı sosyal medyada paylaştık. Belgenin yapay zekâ ile hazırlandığı oldukça belliydi. Çünkü yapay zekâ kaynaklı birçok hata ve eksiklik bu belgede de mevcuttu. Nitekim esas ve karar numaralarının, tarihlerle uyuşmaması; hukuk ve ceza hükümlerinin karışık şekilde yer alması; hukuk mahkemesi kararı gibi görünmesine rağmen hapis cezası içermesi gibi çok sayıda hata bulunuyordu" dedi.