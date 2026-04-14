Ümraniye’de akran zorbalığı yapan çocuğa 5 yıl 8 aya kadar hapis talebi

İstanbul’da aynı sitede oturan ve aynı okula giden akranına yaklaşık bir yıl boyunca zorbalık yaptığı 15 yaşındaki çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli çocuk için "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 1 yıl 8 aydan 5 yıl 8 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İddiaya göre, 15 yaşındaki G.H.Ö., elindeki bıçağı göstererek aynı sitede yaşayan ve aynı okula giden K.A.'yı tehdit etti. K.A.'nın kaçmaya başlaması üzerine şüphelinin peşinden giderek iki kez tokat attığı, mağdur çocuğun ise kaçarak bir alışveriş merkezine sığındığı aktarıldı.



İddianamede yer alan bilgilere göre, mağdurun aldığı darp raporunda yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olduğu belirtildi. Şüphelinin suçlamaları kabul etmediği ancak kamera görüntülerine göre mağdura yönelik cebinden çıkardığı cisimle tehditte bulunduğu, iteklediği ve yumruk attığının tespit edildiği kaydedildi. Şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi.



Hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla, "silahla tehdit" suçundan ise 1 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildi.