Toplusoy ailesinin acı kaybı: 10 yaşındaki Selin Toplusoy hayatını kaybetti

TOPLUSOY AİLESİNİN YASA BOĞAN KAYIP Roman Tekstil markasının kurucu ailesi Toplusoylar, gelen acı haberle sarsıldı. Firmanın merhum ortaklarından Süleyman Toplusoy ile İpek Toplusoy'un kızları Selin Toplusoy'un hayatını kaybettiği açıklandı. Ailenin yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Selin Toplusoy bir süredir ciddi bir hastalıkla mücadele ediyordu. Tedavi süreci devam ederken gelen vefat haberi ailesini ve yakınlarını derin bir yasa boğdu.

CENAZE TÖRENİ 15 NİSAN'DA DÜZENLENECEK Selin Toplusoy için düzenlenecek cenaze töreninin programı da paylaşıldı. Açıklanan bilgilere göre cenaze töreni 15 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Selin Toplusoy için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazının ardından Selin Toplusoy'un naaşı Çekmeköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI Selin Toplusoy'un vefat nedenine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Edinilen bilgilere göre 10 yaşındaki Selin Toplusoy bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Hastalıkla verdiği mücadeleye rağmen küçük Selin yaşamını yitirdi.