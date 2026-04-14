Hava durumunda ters köşe! Sıcaklar uzun sürmeyecek: Yağış haritası yenilendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı haritalı tahminlere göre Türkiye, yeni haftaya batıdan gelen ılık hava dalgasının etkisiyle girerken, doğu bölgelerinde yağış, don ve çığ riski öne çıkıyor. Gün gün değişen hava koşulları, özellikle hafta ortasından itibaren daha çarpıcı hale geliyor.

Türkiye genelinde kışın son kalıntıları yerini güneşli bir havaya bırakmaya hazırlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir rapor geldi. Önümüzdeki günlerde termometreler hissedilir derecede yükselecek ancak bu durum, beraberinde bazı riskleri de getiriyor. Batıdan gelen toz taşınımı ve Doğu'daki çığ tehlikesi, haftanın dikkat edilmesi gereken ana başlıkları arasında.

TERMOMETRELER YÜKSELİŞE GEÇİYOR

Hafta başından itibaren Türkiye'nin büyük bir bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle batı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların hissedilir derecede artması bekleniyor. Ancak bu ısınma her bölgeyi aynı şekilde etkilemeyecek. Doğu Karadeniz, Ordu ve Siirt çevrelerinde yağmur, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek.

Haftalık tahmin haritası, batı kesimlerde sıcaklık artışını, doğuda ise yağışlı havayı ortaya koyuyor. (Fotoğraf: AA)

ÇİFTÇİLER İÇİN KRİTİK UYARI: ZİRAİ DON TEHLİKESİ GEÇMEDİ

Gündüz ısınan hava sizi yanıltmasın, gece saatlerinde tarımsal üretim için risk devam ediyor. Meteoroloji, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise orta ve kuvvetli zirai don uyarısı yaptı. Özellikle çiçek açma dönemindeki meyve ağaçları ve ekili alanlar için üreticilerin teyakkuzda olması hayati önem taşıyor.

BÖLGE BÖLGE RİSKLİ ALANLAR

Hava durumunun değişken yapısı, bazı bölgelerde özel önlemler alınmasını gerektiriyor:

  • Batı Kesimleri: Afrika üzerinden gelmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabilir. Astım ve alerjisi olan vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

  • Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz: Isınan hava ile birlikte yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesi tehlikesi zirveye çıkmış durumda.

  • İç Kesimler: Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis, ulaşımda aksamalara neden olabilir.

Harita verilerine göre hafta ortasından itibaren sağanak yağışların yayılması bekleniyor. (Fotoğraf: AA)

RÜZGARIN YÖNÜ DEĞİŞİYOR

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenirken; Trakya kesiminde kuzeyli rüzgarların hakim olacağı öngörülüyor. Güneyden gelen sıcak hava dalgasının, hafta ortasına kadar etkisini artırarak mevsim normallerinin üzerine çıkması tahmin ediliyor.

Editörün Notu: Bahar yorgunluğu ve toz taşınımı gibi etkenlere karşı sıvı tüketiminizi artırmayı ve Doğu bölgelerindeki dik yamaçlardan uzak durmayı unutmayın.

HARİTA DETAYLARIYLA HAFTALIK HAVA RAPORU

Haftalık Türkiye geneli hava durumu tahmini (Fotoğraf: MGM)

SALI GÜNÜ: BATIDA BAHAR, DOĞUDA KIŞ ETKİSİ

14 Nisan Salı günü haritaya göre yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Batı kesimlerde sıcaklıklar yükselirken, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Siirt çevrelerinde yağmur görülüyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı dikkat çekiyor.

Haritada özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar örtüsünün devam ettiği ve bu alanlarda risklerin sürdüğü açıkça görülüyor.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE: SICAKLIK ARTIŞI BELİRGİNLEŞİYOR

15 ve 16 Nisan'da haritalar, batı ve iç kesimlerde sıcaklık artışının hızlandığını ortaya koyuyor. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun büyük kısmında güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öne çıkıyor.

Doğu bölgelerinde ise bulutluluk devam ederken yer yer yağış geçişleri sürüyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu illerinde sis, pus ve don olayları haritalarda da işaretlenmiş durumda.

Cuma günü itibarıyla geniş bir alanda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.(Fotoğraf: MGM)

CUMA GÜNÜ: YAĞIŞLAR GENİŞLİYOR

17 Nisan Cuma günü haritada dikkat çeken en önemli değişim, yağışlı alanların genişlemesi. Özellikle İç Anadolu'dan başlayarak doğuya uzanan geniş bir hatta gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor.

Yeşil tonlarla gösterilen yağış alanlarının büyük bölümünde kuvvetli sağanak ve yer yer fırtına riski bulunuyor. Batı kesimlerde ise parçalı bulutlu ve ılık hava etkisini sürdürüyor.

HAFTA SONU: TÜRKİYE GENELİNDE SAĞANAK ETKİSİ

18 ve 19 Nisan tarihlerine ait haritalar, yağışlı sistemin ülke geneline yayıldığını gösteriyor. Cumartesi günü neredeyse tüm bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış görülüyor.

Pazar günü ise yağışlar doğu ve iç kesimlerde yoğunlaşırken, batı bölgelerde bulutluluk devam ediyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi harita üzerinde de vurgulanıyor.

PAZARTESİ: DOĞU'DA YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

20 Nisan Pazartesi günü yağışlar doğu bölgelerde etkisini sürdürürken, batı kesimlerde parçalı bulutlu bir hava geri dönüyor. Sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinin üzerine çıkmış durumda.

14 Nisan hava durumu raporu (Fotoğraf: MGM)

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TABLOSU

BölgeİlSıcaklıkHava Durumu
MarmaraÇanakkale21°CParçalı ve az bulutlu
Edirne19°CParçalı ve az bulutlu
İstanbul17°CParçalı ve az bulutlu
Sakarya19°CParçalı ve az bulutlu
EgeAfyonkarahisar20°CParçalı ve az bulutlu
Denizli24°CParçalı ve az bulutlu
İzmir23°CParçalı ve az bulutlu
Muğla19°CParçalı ve az bulutlu
AkdenizAntalya22°CParçalı ve az bulutlu
Burdur21°CParçalı ve az bulutlu
Hatay21°CParçalı ve az bulutlu
Adana23°CParçalı ve az bulutlu
İç AnadoluAnkara17°CParçalı ve az bulutlu
Eskişehir20°CParçalı ve az bulutlu
Kayseri18°CParçalı ve az bulutlu
Konya19°CParçalı ve az bulutlu
Batı KaradenizBolu18°CParçalı ve az bulutlu
Düzce19°CParçalı ve az bulutlu
Kastamonu16°CParçalı ve az bulutlu
Zonguldak14°CParçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu KaradenizAmasya17°CParçalı ve az bulutlu
Rize12°CParçalı, aralıklı yağmurlu
Samsun13°CParçalı ve az bulutlu
Trabzon11°CParçalı, aralıklı yağmurlu
Doğu AnadoluErzurum-4°CÇok bulutlu, kar yağışlı
Kars4°CÇok bulutlu, kar yağışlı
Malatya17°CParçalı ve az bulutlu
Van9°CÇok bulutlu, yağmur ve kar
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır16°CParçalı ve az bulutlu
Gaziantep18°CParçalı ve az bulutlu
Siirt14°CParçalı, öğleden sonra yağmurlu
Şanlıurfa19°CParçalı ve az bulutlu

Yasal Uyarı: Bu haber, MGM'nin 14.04.2026 tarihli verileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Güncel değişimler için yerel tahminleri takip etmeyi unutmayın.

