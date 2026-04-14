Hava durumunda ters köşe! Sıcaklar uzun sürmeyecek: Yağış haritası yenilendi

Türkiye genelinde kışın son kalıntıları yerini güneşli bir havaya bırakmaya hazırlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir rapor geldi. Önümüzdeki günlerde termometreler hissedilir derecede yükselecek ancak bu durum, beraberinde bazı riskleri de getiriyor. Batıdan gelen toz taşınımı ve Doğu'daki çığ tehlikesi, haftanın dikkat edilmesi gereken ana başlıkları arasında.

TERMOMETRELER YÜKSELİŞE GEÇİYOR

Hafta başından itibaren Türkiye'nin büyük bir bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle batı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların hissedilir derecede artması bekleniyor. Ancak bu ısınma her bölgeyi aynı şekilde etkilemeyecek. Doğu Karadeniz, Ordu ve Siirt çevrelerinde yağmur, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek.

Haftalık tahmin haritası, batı kesimlerde sıcaklık artışını, doğuda ise yağışlı havayı ortaya koyuyor. (Fotoğraf: AA)

ÇİFTÇİLER İÇİN KRİTİK UYARI: ZİRAİ DON TEHLİKESİ GEÇMEDİ

Gündüz ısınan hava sizi yanıltmasın, gece saatlerinde tarımsal üretim için risk devam ediyor. Meteoroloji, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise orta ve kuvvetli zirai don uyarısı yaptı. Özellikle çiçek açma dönemindeki meyve ağaçları ve ekili alanlar için üreticilerin teyakkuzda olması hayati önem taşıyor.

BÖLGE BÖLGE RİSKLİ ALANLAR

Hava durumunun değişken yapısı, bazı bölgelerde özel önlemler alınmasını gerektiriyor:

Batı Kesimleri: Afrika üzerinden gelmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabilir. Astım ve alerjisi olan vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz: Isınan hava ile birlikte yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesi tehlikesi zirveye çıkmış durumda.

İç Kesimler: Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis, ulaşımda aksamalara neden olabilir.

Harita verilerine göre hafta ortasından itibaren sağanak yağışların yayılması bekleniyor. (Fotoğraf: AA)

RÜZGARIN YÖNÜ DEĞİŞİYOR

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenirken; Trakya kesiminde kuzeyli rüzgarların hakim olacağı öngörülüyor. Güneyden gelen sıcak hava dalgasının, hafta ortasına kadar etkisini artırarak mevsim normallerinin üzerine çıkması tahmin ediliyor.

Editörün Notu: Bahar yorgunluğu ve toz taşınımı gibi etkenlere karşı sıvı tüketiminizi artırmayı ve Doğu bölgelerindeki dik yamaçlardan uzak durmayı unutmayın.