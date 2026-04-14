Hava durumunda ters köşe! Sıcaklar uzun sürmeyecek: Yağış haritası yenilendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı haritalı tahminlere göre Türkiye, yeni haftaya batıdan gelen ılık hava dalgasının etkisiyle girerken, doğu bölgelerinde yağış, don ve çığ riski öne çıkıyor. Gün gün değişen hava koşulları, özellikle hafta ortasından itibaren daha çarpıcı hale geliyor.
Türkiye genelinde kışın son kalıntıları yerini güneşli bir havaya bırakmaya hazırlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir rapor geldi. Önümüzdeki günlerde termometreler hissedilir derecede yükselecek ancak bu durum, beraberinde bazı riskleri de getiriyor. Batıdan gelen toz taşınımı ve Doğu'daki çığ tehlikesi, haftanın dikkat edilmesi gereken ana başlıkları arasında.
TERMOMETRELER YÜKSELİŞE GEÇİYOR
Hafta başından itibaren Türkiye'nin büyük bir bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle batı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların hissedilir derecede artması bekleniyor. Ancak bu ısınma her bölgeyi aynı şekilde etkilemeyecek. Doğu Karadeniz, Ordu ve Siirt çevrelerinde yağmur, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek.
ÇİFTÇİLER İÇİN KRİTİK UYARI: ZİRAİ DON TEHLİKESİ GEÇMEDİ
Gündüz ısınan hava sizi yanıltmasın, gece saatlerinde tarımsal üretim için risk devam ediyor. Meteoroloji, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise orta ve kuvvetli zirai don uyarısı yaptı. Özellikle çiçek açma dönemindeki meyve ağaçları ve ekili alanlar için üreticilerin teyakkuzda olması hayati önem taşıyor.
BÖLGE BÖLGE RİSKLİ ALANLAR
Hava durumunun değişken yapısı, bazı bölgelerde özel önlemler alınmasını gerektiriyor:
Batı Kesimleri: Afrika üzerinden gelmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabilir. Astım ve alerjisi olan vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz: Isınan hava ile birlikte yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesi tehlikesi zirveye çıkmış durumda.
İç Kesimler: Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis, ulaşımda aksamalara neden olabilir.
RÜZGARIN YÖNÜ DEĞİŞİYOR
Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenirken; Trakya kesiminde kuzeyli rüzgarların hakim olacağı öngörülüyor. Güneyden gelen sıcak hava dalgasının, hafta ortasına kadar etkisini artırarak mevsim normallerinin üzerine çıkması tahmin ediliyor.
Editörün Notu: Bahar yorgunluğu ve toz taşınımı gibi etkenlere karşı sıvı tüketiminizi artırmayı ve Doğu bölgelerindeki dik yamaçlardan uzak durmayı unutmayın.
HARİTA DETAYLARIYLA HAFTALIK HAVA RAPORU
SALI GÜNÜ: BATIDA BAHAR, DOĞUDA KIŞ ETKİSİ
14 Nisan Salı günü haritaya göre yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Batı kesimlerde sıcaklıklar yükselirken, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Siirt çevrelerinde yağmur görülüyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı dikkat çekiyor.
Haritada özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar örtüsünün devam ettiği ve bu alanlarda risklerin sürdüğü açıkça görülüyor.