Gitmeyen pişman olur: Dünyanın en iyi 52 köyü listesinde 4 Türk köyü

Kırsal turizmin geleceğini şekillendiren, geleneksel mirası modern sürdürülebilirlik ilkeleriyle harmanlayan yerleşim yerleri için beklenen haber geldi. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), "2025 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesini kamuoyuyla paylaştı. Toplam 52 köyün yer aldığı bu prestijli seçkide, Türkiye'den dört farklı durak, özgün dokuları ve kültürel derinlikleriyle küresel arenada göğsümüzü kabarttı.

İşte seyahat tutkunlarının radarını Anadolu'ya çevirecek o listenin detayları ve öne çıkan başlıklar:

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE ANADOLU RÜZGARI

BM Turizm Bakanlığı tarafından her yıl titizlikle yürütülen değerlendirme süreci; kültürel kaynakların korunması, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik gibi kritik kriterleri temel alıyor. Bu yılki güncellemede, yerel ekonomiyi kalkındıran ve mimari kimliğini bozmadan turizme açan 52 lokasyon "dünya markası" tescili aldı. Türkiye, listede temsil edilen dört köyüyle hem Akdeniz hem de Mezopotamya kültürünün eşsiz sentezini dünyaya bir kez daha kanıtladı.

TÜRKİYE'NİN GURUR TABLOSU: LİSTEYE GİREN 4 ÖZEL DURAK

Listede yer alan Türk köyleri, sadece birer tatil rotası değil, aynı zamanda yaşayan birer kültür mirası olma özelliği taşıyor. İşte Anadolu'nun dünyaya armağan ettiği o noktalar:

1. AKYAKA: MİMARİ VE DOĞANIN EKOLOJİK UYUMU

Muğla'nın "Cittaslow" (Sakin Şehir) unvanlı simgesi Akyaka, Azmak Nehri'nin buz gibi suları ve kendine has ahşap işçilikli evleriyle listenin en güçlü adaylarından biriydi. Ekolojik dengeyi bozmadan büyüme modelini başarıyla uygulayan Akyaka, çevre dostu turizmde küresel bir model olarak tescillendi.

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka, “Sakin Şehir” unvanıyla bilinen yapısını bir kez daha tescilledi. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

2. BARBAROS: GASTRONOMİ VE SANATIN BULUŞMA NOKTASI

İzmir Urla'nın parlayan yıldızı Barbaros Köyü, yerel üretimi destekleyen yapısı ve "Korkuluk Festivali" gibi özgün etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Geleneksel el sanatlarını yaşatan ve gastronomi turizminde çıtayı yükselten köy, sürdürülebilir kalkınmanın en canlı örneklerinden biri olarak görüldü.

Mardin’de bulunan Anıtlı Köyü, tarihi dokusu ve çok kültürlü yapısıyla dikkat çekiyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

3. ANITLI: MEZOPOTAMYA'DA ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR MİRAS

Mardin'in tarihi dokusuyla büyüleyen Anıtlı Köyü, farklı inanç ve kültürlerin yüzyıllardır süregelen barışçıl birlikteliğini temsil ediyor. Taş işçiliğiyle bezenmiş mimarisi ve "açık hava müzesi" atmosferi, UNWTO kriterlerinde kültürel miras kategorisinde tam not almasını sağladı.