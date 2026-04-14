Gitmeyen pişman olur: Dünyanın en iyi 52 köyü listesinde 4 Türk köyü
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün her yıl hazırladığı “Dünyanın En İyi Turizm Köyleri” listesi 2025 yılı için güncellendi. Kırsal turizmi destekleyen, yerel kültürü koruyan ve sürdürülebilirliği merkeze alan köylerin değerlendirildiği listede bu yıl 52 farklı destinasyon yer aldı. Türkiye ise dört köyüyle dikkat çeken ülkeler arasında öne çıktı.
Kırsal turizmin geleceğini şekillendiren, geleneksel mirası modern sürdürülebilirlik ilkeleriyle harmanlayan yerleşim yerleri için beklenen haber geldi. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), "2025 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesini kamuoyuyla paylaştı. Toplam 52 köyün yer aldığı bu prestijli seçkide, Türkiye'den dört farklı durak, özgün dokuları ve kültürel derinlikleriyle küresel arenada göğsümüzü kabarttı.
İşte seyahat tutkunlarının radarını Anadolu'ya çevirecek o listenin detayları ve öne çıkan başlıklar:
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE ANADOLU RÜZGARI
BM Turizm Bakanlığı tarafından her yıl titizlikle yürütülen değerlendirme süreci; kültürel kaynakların korunması, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik gibi kritik kriterleri temel alıyor. Bu yılki güncellemede, yerel ekonomiyi kalkındıran ve mimari kimliğini bozmadan turizme açan 52 lokasyon "dünya markası" tescili aldı. Türkiye, listede temsil edilen dört köyüyle hem Akdeniz hem de Mezopotamya kültürünün eşsiz sentezini dünyaya bir kez daha kanıtladı.
TÜRKİYE'NİN GURUR TABLOSU: LİSTEYE GİREN 4 ÖZEL DURAK
Listede yer alan Türk köyleri, sadece birer tatil rotası değil, aynı zamanda yaşayan birer kültür mirası olma özelliği taşıyor. İşte Anadolu'nun dünyaya armağan ettiği o noktalar:
1. AKYAKA: MİMARİ VE DOĞANIN EKOLOJİK UYUMU
Muğla'nın "Cittaslow" (Sakin Şehir) unvanlı simgesi Akyaka, Azmak Nehri'nin buz gibi suları ve kendine has ahşap işçilikli evleriyle listenin en güçlü adaylarından biriydi. Ekolojik dengeyi bozmadan büyüme modelini başarıyla uygulayan Akyaka, çevre dostu turizmde küresel bir model olarak tescillendi.
2. BARBAROS: GASTRONOMİ VE SANATIN BULUŞMA NOKTASI
İzmir Urla'nın parlayan yıldızı Barbaros Köyü, yerel üretimi destekleyen yapısı ve "Korkuluk Festivali" gibi özgün etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Geleneksel el sanatlarını yaşatan ve gastronomi turizminde çıtayı yükselten köy, sürdürülebilir kalkınmanın en canlı örneklerinden biri olarak görüldü.
3. ANITLI: MEZOPOTAMYA'DA ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR MİRAS
Mardin'in tarihi dokusuyla büyüleyen Anıtlı Köyü, farklı inanç ve kültürlerin yüzyıllardır süregelen barışçıl birlikteliğini temsil ediyor. Taş işçiliğiyle bezenmiş mimarisi ve "açık hava müzesi" atmosferi, UNWTO kriterlerinde kültürel miras kategorisinde tam not almasını sağladı.
4. KALE ÜÇAĞIZ: LİKYA YOLU'NDA TARİHİ BİR YOLCULUK
Antalya'nın sakin limanı Kale Üçağız, batık kentleri ve antik Likya kalıntılarıyla listenin en etkileyici noktalarından biri oldu. Deniz turizmini tarihle birleştiren köy, koruma ve kullanma dengesini en iyi yöneten lokasyonlar arasında yer aldı.
DÜNYANIN EN İYİ TURİZM KÖYLERİ LİSTESİ (TAM LİSTE)
Alfabetik sıraya göre 2025 yılının en seçkin 52 turizm köyü şunlardır:
|#
|Köy
|Ülke
|1
|Agaete
|İspanya
|2
|Akyaka
|Türkiye
|3
|Aldea San Cristobal El Alto
|Guatemala
|4
|Anıtlı
|Türkiye
|5
|Antônio Prado
|Brezilya
|6
|Arquà Petrarca
|İtalya
|7
|Asolo
|İtalya
|8
|Asuka
|Japonya
|9
|Barbaros
|Türkiye
|10
|Bellano
|İtalya
|11
|Bled
|Slovenya
|12
|Carlos Pellegrini
|Arjantin
|13
|Chamarel
|Mauritius
|14
|Digang
|Çin
|15
|Dongluo
|Çin
|16
|Ezcaray
|İspanya
|17
|Flößerstadt Schiltach
|Almanya
|18
|Güneydoğu Grand Nehri
|Mauritius
|19
|Hosszúhetény
|Macaristan
|20
|Huanggang
|Çin
|21
|Jikayi
|Çin
|22
|Kale Üçağız
|Türkiye
|23
|Kandelous
|İran
|24
|Kaštelir Labinci
|Hırvatistan
|25
|Khinalig
|Azerbaycan
|26
|Kolochava
|Ukrayna
|27
|Koyasan
|Japonya
|28
|Krupa na Vrbasu
|Bosna Hersek
|29
|Loriga
|Portekiz
|30
|Lô Lô Chải
|Vietnam
|31
|Maimará
|Arjantin
|32
|Bad Hindelang
|Almanya
|33
|Masfout
|BAE
|34
|Mértola
|Portekiz
|35
|Mórahalom
|Macaristan
|36
|Muju Köyü
|Güney Kore
|37
|Murillo
|Kolombiya
|38
|Neot Semadar
|İsrail
|39
|Kuzey Azrak
|Ürdün
|40
|Pacto
|Ekvador
|41
|Pemuteran
|Endonezya
|42
|Plateliai
|Litvanya
|43
|Pont-Croix
|Fransa
|44
|Quynh Son
|Vietnam
|45
|Şafiabad
|İran
|46
|Shodoshima
|Japonya
|47
|Soheili
|İran
|48
|Synevyrska Polyana
|Ukrayna
|49
|Tonosho
|Japonya
|50
|Valendas
|İsviçre
|51
|Vila Nogueira de Azeitao
|Portekiz
|52
|Yangsuri
|Güney Kore