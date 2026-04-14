HANGİ İLLERDE OPERASYON DÜZENLENDİ?

Adana merkezli olarak İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, mala zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarını işledikleri belirlenen Bayğaralar organize suç örgütü için ekiplere harekete geçti.

287 GÖZALTI

Geniş çaplı operasyonda KOM ve savcılık koordinesinde düzenlenen baskınlarda 287 şüpheli gözaltına alındı.

EL BOMBASI, 4 ADET AK-47...

Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan aramalarda 1 el bombası, 4 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik tabanca, 16 tabanca ve 25 şarjör, 2 av tüfeği ile 1128 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilenler

50 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Bu kapsamda suçtan elde edildiği belirlenen yaklaşık 50 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu. Ayrıca 39 bin 733 adet uyuşturucu hap ve 72,5 gram esrar da bulundu.