2026 İstanbul Lale Festivali takvimi: 125 tür lale hangi parklarda sergileniyor?
İstanbul, baharın gelişiyle birlikte bir kez daha rengarenk bir görünüme kavuştu. Şehrin simgelerinden biri haline gelen lale mevsimi, parklar ve korular başta olmak üzere birçok noktada görsel bir şölen sunuyor. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Lale Festivali, 2026 yılında da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenleri ağırlamaya başladı.
İstanbul'un ruhunu temsil eden laleler, 2026 baharında şehri adeta bir tuvale dönüştürüyor. Modern şehircilikle doğanın zarafetinin birleştiği bu dev organizasyon, sadece bir çiçek sergisi değil, aynı zamanda İstanbul'un tarihine ve kültürel dokusuna yapılan rengarenk bir yolculuk niteliğinde.
İşte 2026 İstanbul Lale Festivali'ne dair merak edilen tüm detaylar ve şehrin en göz alıcı durakları:
2026 İSTANBUL LALE FESTİVALİ NE ZAMAN?
Bu yıl 1 Nisan'da başlayan festival, 30 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Nisan ayı boyunca İstanbul'un dört bir yanında açan laleler, şehre adeta kartpostallık manzaralar kazandıracak.
ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA RENK CÜMBÜŞÜ
İstanbul Lale Festivali kapsamında kentin farklı noktalarına toplam 30 milyon lale dikildi. 125 ayrı türden oluşan bu laleler, İstanbul'un parklarını ve korularını baharın en canlı tonlarıyla süslüyor. Festival, yalnızca doğa tutkunlarını değil, fotoğraf meraklılarını da kendine çekiyor.
İstanbul'un En Gözde Lale Bahçeleri
Festival boyunca öne çıkan alanlar ve dikilen lale sayıları şöyle:
- Gülhane Parkı'nda 49 farklı türde 2 milyon 250 bin lale ziyaretçileri karşılıyor.
- Emirgan Korusu'nda 125 farklı türde 3,5 milyon lale ile festivalin en geniş çeşitliliği sergileniyor.
- Yıldız Korusu'nda 45 türden 500 bin lale yer alıyor.
- Zeytinburnu Soğanlı Bitkiler Parkı'nda 167 türde 500 bin soğanlı bitki bulunuyor.
- Beykoz Korusu'nda 25 türde 300 bin lale dikildi.
- Göztepe 60. Yıl Parkı'nda 100 türde 1 milyon 657 bin 500 lale görülebiliyor.
- Büyük Çamlıca Korusu'nda 41 türde 950 bin lale yer alıyor.
- Küçük Çamlıca Korusu'nda 41 türde 850 bin lale ziyaretçileri bekliyor.
- Fethipaşa Korusu'nda 30 türde 300 bin lale bulunuyor.
- Hidiv Çubuklu Korusu'nda 30 türde 900 bin lale dikildi.
- Gözdağı Korusu'nda ise 20 türde 500 bin lale sergileniyor.
FOTOĞRAF TUTKUNLARI İÇİN KAÇIRILMAYACAK BİR FIRSAT
Lalelerin oluşturduğu estetik görüntüler, özellikle sosyal medya içerik üreticileri ve fotoğrafçılar için eşsiz kareler sunuyor. Farklı renk ve türlerin bir arada oluşturduğu desenler, İstanbul'un doğal güzelliklerini bir kez daha ön plana çıkarıyor.
BAHARIN EN ÇOK BEKLENEN ETKİNLİĞİ
İstanbul Lale Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğayla buluşmak isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp kısa bir mola vermek isteyenler için park ve korular, nisan ayı boyunca en çok ziyaret edilen noktalar arasında yer alacak.
Editörün Notu: Lale Mevsiminde İstanbul'u Yaşamak
Lale Festivali, sadece görsel bir etkinlik olmanın ötesinde, Osmanlı'dan günümüze taşınan bir geleneğin modern yansımasıdır. Eğer bu Nisan ayında yolunuz İstanbul'a düşerse; sabahın erken saatlerinde, henüz kalabalıklar artmadan Emirgan'da bir yürüyüş yapmanızı ve Hidiv Kasrı'nın bahçesinde laleler eşliğinde bir kahve molası vermenizi öneririz.
Unutmayın: Festival 30 Nisan'da sona eriyor ancak bazı türlerin çiçeklenme süresi hava durumuna bağlı olarak mayıs başına kadar sarkabiliyor. Şehrin tadını çıkarmak için kameranızı hazırlayın, baharın tadını çıkarın!