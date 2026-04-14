2026 İstanbul Lale Festivali takvimi: 125 tür lale hangi parklarda sergileniyor?

İstanbul'un ruhunu temsil eden laleler, 2026 baharında şehri adeta bir tuvale dönüştürüyor. Modern şehircilikle doğanın zarafetinin birleştiği bu dev organizasyon, sadece bir çiçek sergisi değil, aynı zamanda İstanbul'un tarihine ve kültürel dokusuna yapılan rengarenk bir yolculuk niteliğinde.

İşte 2026 İstanbul Lale Festivali'ne dair merak edilen tüm detaylar ve şehrin en göz alıcı durakları:

2026 İSTANBUL LALE FESTİVALİ NE ZAMAN?

Bu yıl 1 Nisan'da başlayan festival, 30 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Nisan ayı boyunca İstanbul'un dört bir yanında açan laleler, şehre adeta kartpostallık manzaralar kazandıracak.

İstanbul’da lale mevsiminin başlamasıyla parklar rengarenk görüntülere sahne oldu. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA RENK CÜMBÜŞÜ

İstanbul Lale Festivali kapsamında kentin farklı noktalarına toplam 30 milyon lale dikildi. 125 ayrı türden oluşan bu laleler, İstanbul'un parklarını ve korularını baharın en canlı tonlarıyla süslüyor. Festival, yalnızca doğa tutkunlarını değil, fotoğraf meraklılarını da kendine çekiyor.