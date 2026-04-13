Nefes alamayınca sığındığı market hayatını kurtardı

Bolu'da nefes borusuna yiyecek kaçan ortaokul öğrencisini, market işletmecisi Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen cuma günü sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak'ta meydana geldi. Okul çıkışında arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürürken hazır yemek yiyen ortaokul öğrencisinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Bir anda nefessiz kalan ve boğulma tehlikesi geçiren öğrencinin durumunu gören arkadaşları büyük panik yaşadı.

Arkadaşlarının müdahalesine rağmen nefes alamayan öğrenci, yol üzerindeki markete girdi. Market sahibi Cemil Sevim, nefes almakta zorlanan öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Müdahalenin ardından rahat nefes almaya başlayan öğrenci, bir süre markette dinlendirildi. Öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.