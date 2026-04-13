İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Mezarlıklara kamera sistemi kuruluyor

İstanbul Valiliği, mezarlıklarda güvenliği artırmak amacıyla ilgili kurumlara yeni bir talimat iletti. Kabirlerin korunması, hırsızlık ve tahribatın önlenmesi için tüm ana mezarlıkların giriş-çıkışları ile kör noktalara 7/24 çalışacak yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri kurulması istendi.

İstanbul Valiliği tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Müftülüğünün de aralarında bulunduğu bazı kamu kurumlarına kentteki ana mezarlıklara kamera kurulmasına ilişkin genelge gönderildi. İBB'NİN GÖREV ALANINDA Vali Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda mezarlıklarda kabirlerin korunması, hırsızlık ve tahribat olaylarının önlenmesi için ek tedbirler alınması gerektiği belirtildi. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlığı altında bulunan 7'nci maddesinin anımsatıldığı yazıda, mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek ve definle ilgili hizmetleri yürütmenin İstanbul'da Büyükşehir Belediyesinin görev alanında olduğu kaydedildi.

KORUNMA BAŞLIĞI MADDESİ Yazıda ayrıca, 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun'un 'korunma' başlığı altındaki maddesi hatırlatılarak, "Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatıyla veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz" maddesi yer aldı.