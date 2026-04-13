CANLI YAYIN

Antalya'da deprem: AFAD ilk detayları duyurdu

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Antalya Demre'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamda depremin 08.48'de yaşandığı paylaşılırken sarsıntının derinliği ise 16.17 kilometre olarak ölçüldü.

Akdeniz'de saat 08.48'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ANTALYA SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, Demre'ye 55,47 kilometre uzaklıkta, 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

ANTALYA VALİLİĞİ: OLUMSUZLUK YOK

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Saat 08.48'de Demre ilçemiz açıklarında Akdeniz'de 4.7 (MW) büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Batı ilçelerimizde hissedilen depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Saha taramalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın