Kütahya Simav’da peş peşe deprem: 4.8’in ardından 3.7 büyüklüğünde sarsıntı daha

Kütahya Simav'da saat 17.31'de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 17.42'de 3.7 (Ml) büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi. AFAD verilerine göre deprem ikinci deprem 11.73 kilometre derinlikte gerçekleşti. Peş peşe yaşanan sarsıntılar bölgede hissedilirken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

KÜTAHYA BEŞİK GİBİ: 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Büyüklük:3.7 (Ml)

Yer:Simav (Kütahya)

Tarih:2026-04-11

Saat:17:42:10 TSİ

Enlem:39.24028 N

Boylam:28.99278 E

Derinlik:11.73 km

4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Büyüklük: 4.8 (Mw)

4.8 (Mw) Yer : Simav (Kütahya)

: Simav (Kütahya) Tarih: 2026-04-11

2026-04-11 Saat: 17:31:56 TSİ

17:31:56 TSİ Enlem : 39.25139 N

: 39.25139 N Boylam : 28.97 E

: 28.97 E Derinlik: 9.12 km

Güncel deprem hareketlerini anlık olarak izlemek için aşağıdaki resmi kaynaklara erişebilirsiniz:

AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html

Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

A Haber muhabiri deprem ile ilgili detayları canlı yayında aktardı.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

A Haber muhabiri Yusuf Gül canlı yayında depremle ilgili detayları aktardı. "Uzmanların bakış açısına göre büyük bir deprem olarak kayıtlara geçmiyor ama 5 büyüklüğünün üzerindeki depremler genellikle hasara yol açabilecek depremler olarak aslında belirtiliyor. Tabii bu depremin yine detaylarına baktığımız zaman yayılış biçimine göre yine çevre illerde de hissedildiğini söyleyebiliriz." dedi.

SAHADA TARAMALAR SÜRÜYOR

Kütahya Valiliği tarafından sahada bir tespit çalışması yapıldığını söyleyen Gül, şu ana kadar yaşanan bir olumsuzluğun tespit edilmediğinin bilgisini verdi. Ekiplerin bölgede hem muhtarlıklarla hem de belediyelerle irtibatta olduğunu belirtti. "Köylerde ya da farklı lokasyonlarda bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair yine bunlarla alakalı tetkikler devam ediyor. " dedi.

"KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI"

Deprem ile ilgili açıklamalarda bulunan Gül, şu ifadelere yer verdi: "Kütahya'da kısa süreliğine Simav ilçesinde özellikle derinliği o bölgeye yakın olması dolayısıyla daha net bir şekilde hissedildi. Kısa süreli panik yaşandı. Ama şu an için özellikle o bölgeden bir olumsuzluğun bize aktarılmadığını bir olumsuzluğun tespit edilmediğini söyleyebiliriz. "

11 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ