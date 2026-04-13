Ambulans uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kayadibi köyü yakınlarında meydana geldi. Hasta almak için köye gelen arazi tipi ambulans, dönüş güzergahında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık, AFAD, Şavşat Belediyesi itfaiye ve Şavşat Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.