Yaya geçidinin önünde maddi hasarlı kaza

Eskişehir'de yaya geçidinin önünde 2 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 DGR 26 plakalı otomobil, 34 NCS 792 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yaya geçidinin hemen önünde gerçekleşen kazada maddi hasar oluştu. Olay yerini hızlıca fotoğraflayan sürücüler, trafiğin aksamaması için araçlarını yol kenarına çekip kendi aralarında tutanak tuttu.