Eskişehir’de feci kaza: Virajı alamayan otomobil sulama kanalına uçtu

Eskişehir’de kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan otomobil refüje çarptıktan sonra sulama kanalına düştü. Kazada araçta bulunan iki kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında 75'inci Yıl Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Savaş Özaydemir Teknoloji Bulvarı'nda meydana geldi. Ömer Mesut Çeliker'in kullandığı 06 DNP 047 plakalı otomobil, virajı alamayarak refüje çarptıktan sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ömer Mesut Çeliker ile yanında bulunan Berat Hanay, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Hafif yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanala düşen aracın çıkarılması için çalışma başlatılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.