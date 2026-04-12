Bursa’da zincirleme kaza! Üç araç birbirine girdi: 6 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece yarısı meydana gelen zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Üç aracın karıştığı kazada altı kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde Kestel istikametine doğru meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 16 AHD 692 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen 16 ASZ 885 plakalı otomobile çarptı; çarpmanın etkisiyle savrulan araç bariyerlere çarparak kullanılamaz hale geldi. Bu sırada kazadan kaçınmak isteyen 16 AAZ 765 plakalı otobüs yaptığı manevra sonucu küçük çaplı maddi hasar aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, otobüs şoförü kazayı yara almadan atlattı; diğer araçlarda bulunan altı yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.