Meteoroloji haritayı güncelledi! 13 ilde sarı alarm, kar kapıya dayandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava durumu önümüzdeki günlerde oldukça hareketli seyredecek. Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde etkisini artırması beklenen yağışlar ve beraberindeki riskler nedeniyle vatandaşların dikkatli olması isteniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verileri, ülke genelinde bahar bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak cinsten. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği Türkiye'de, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için kritik uyarılar peş peşe geldi. 13 il için "Sarı Kod" yayımlanırken; kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesi günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.
YAĞIŞLAR GENİŞ BİR ALANI ETKİSİ ALTINA ALACAK
Yapılan tahminlere göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir hava ile karşı karşıya kalacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağışlar görülecek. Bunun yanı sıra Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Ankara, Çankırı ve Konya çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde de yağış bekleniyor.
Yağışların genel karakteri yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda ve bazı İç Anadolu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.
DOĞU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde (Iğdır ve Van hariç) yağışların kuvvetli olacağını belirtiyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekiliyor. Yetkililer, vatandaşların ani gelişebilecek hava olaylarına karşı tedbirli olmasını istiyor.
BUZLANMA, DON VE SİS UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra pus ve yer yer sis hadisesi de etkili olacak. Özellikle sürücülerin görüş mesafesindeki düşüş ve yol koşullarındaki olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ GÜNDEMDE
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Kar erimeleriyle birlikte riskin artabileceği belirtilirken, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.
HAVA SICAKLIKLARI NORMALLERİN ALTINDA
Ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasının etkisini sürdürmesiyle birlikte özellikle gece saatlerinde hissedilen sıcaklıkların daha da düşeceği öngörülüyor.
RÜZGARIN YÖNÜ VE ŞİDDETİ
Rüzgarın, Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden; diğer bölgelerde ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle hafif, zaman zaman ise orta kuvvette etkili olması bekleniyor.