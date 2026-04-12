Meteoroloji haritayı güncelledi! 13 ilde sarı alarm, kar kapıya dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava durumu önümüzdeki günlerde oldukça hareketli seyredecek. Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde etkisini artırması beklenen yağışlar ve beraberindeki riskler nedeniyle vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verileri, ülke genelinde bahar bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak cinsten. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği Türkiye'de, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için kritik uyarılar peş peşe geldi. 13 il için "Sarı Kod" yayımlanırken; kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesi günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.

YAĞIŞLAR GENİŞ BİR ALANI ETKİSİ ALTINA ALACAK

Yapılan tahminlere göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir hava ile karşı karşıya kalacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağışlar görülecek. Bunun yanı sıra Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Ankara, Çankırı ve Konya çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde de yağış bekleniyor.

Yağışların genel karakteri yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda ve bazı İç Anadolu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Meteoroloji verilerine göre birçok bölgede yağışlı hava etkisini sürdürüyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

DOĞU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde (Iğdır ve Van hariç) yağışların kuvvetli olacağını belirtiyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekiliyor. Yetkililer, vatandaşların ani gelişebilecek hava olaylarına karşı tedbirli olmasını istiyor.

BUZLANMA, DON VE SİS UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra pus ve yer yer sis hadisesi de etkili olacak. Özellikle sürücülerin görüş mesafesindeki düşüş ve yol koşullarındaki olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

5 günlük hava durumu raporu (Fotoğraf: MGM)

ÇIĞ TEHLİKESİ GÜNDEMDE

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Kar erimeleriyle birlikte riskin artabileceği belirtilirken, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

HAVA SICAKLIKLARI NORMALLERİN ALTINDA

Ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasının etkisini sürdürmesiyle birlikte özellikle gece saatlerinde hissedilen sıcaklıkların daha da düşeceği öngörülüyor.

RÜZGARIN YÖNÜ VE ŞİDDETİ

Rüzgarın, Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden; diğer bölgelerde ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle hafif, zaman zaman ise orta kuvvette etkili olması bekleniyor.

ZİRAİ DON RİSKİ ÜRETİCİLERİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Meteoroloji, özellikle tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgeler için zirai don uyarısında bulundu. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski öne çıkıyor. Üreticilerin ürün kaybı yaşamamaları adına gerekli önlemleri almaları gerektiği ifade ediliyor.

13 il için sarı kodlu uyarı (Fotoğraf: MGM)

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı iller için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Bu kapsamda Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan'da yaşayan vatandaşların gelişmeleri yakından takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TABLOSU

BölgeİlSıcaklıkHava Durumu
MarmaraÇanakkale18°CParçalı ve çok bulutlu
Edirne16°CParçalı, öğle saatlerinde hafif sağanak
İstanbul14°CParçalı ve çok bulutlu
Sakarya16°CParçalı ve çok bulutlu
EgeAfyonkarahisar11°CParçalı ve az bulutlu
Denizli18°CParçalı ve az bulutlu
İzmir19°CParçalı ve az bulutlu
Muğla19°CParçalı ve az bulutlu
AkdenizAntalya22°CParçalı ve çok bulutlu
Burdur15°CParçalı ve çok bulutlu
Hatay18°CSabah-öğle yağmur ve gök gürültülü sağanak
Adana19°CÖğle saatlerinde yağmur ve gök gürültülü sağanak
İç AnadoluAnkara10°CSabah hafif yağmur, öğle sağanak
Eskişehir12°CParçalı ve çok bulutlu
Kayseri11°CYağmur, yükseklerde kar
Konya13°CSabah karla karışık yağmur
Batı KaradenizBolu11°CParçalı ve çok bulutlu
Düzce15°CParçalı ve çok bulutlu
Kastamonu11°CÖğle yağmur, yükseklerde kar
Zonguldak11°CParçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu KaradenizAmasya14°CSabah-öğle sağanak
Rize11°CAralıklı yağmur
Samsun12°CÖğle hafif sağanak
Trabzon11°CAralıklı yağmur
Doğu AnadoluErzurum2°CKuvvetli kar yağışı
Kars6°CKarla karışık yağmur ve kar
Malatya13°CÖğle saatlerinde yağmur
Van8°CYağmur ve karla karışık yağmur
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır11°CKuvvetli sağanak yağış
Gaziantep14°CGök gürültülü sağanak
Siirt12°CYerel kuvvetli yağış
Şanlıurfa14°CGök gürültülü sağanak

12 Nisan Türkiye geneli hava durumu raporu

