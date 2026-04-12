Meteoroloji haritayı güncelledi! 13 ilde sarı alarm, kar kapıya dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verileri, ülke genelinde bahar bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak cinsten. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği Türkiye'de, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için kritik uyarılar peş peşe geldi. 13 il için "Sarı Kod" yayımlanırken; kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesi günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.

YAĞIŞLAR GENİŞ BİR ALANI ETKİSİ ALTINA ALACAK

Yapılan tahminlere göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir hava ile karşı karşıya kalacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağışlar görülecek. Bunun yanı sıra Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Ankara, Çankırı ve Konya çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde de yağış bekleniyor.

Yağışların genel karakteri yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda ve bazı İç Anadolu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.