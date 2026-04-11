Lunaparkta ‘sıfır yer çekimi’ faciası: Ölümle sonuçlanan kazada 2 tutuklama

Edirne’de lunaparkta ‘Sıfır yer çekimi’ adlı eğlence aletinden fırlayan 29 yaşındaki Sedat Çoktaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada işletmeci ve bir çalışan tutuklandı. Facia, eğlence parklarındaki güvenlik önlemlerini bir kez daha gündeme getirdi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Lozan Caddesi üzerinde Tunca ve Meriç köprüleri arasında kurulan lunaparkta meydana geldi. Eğlenmek için parka giden Sedat Çoktaş, 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırlayarak ağır yaralandı. Durumu fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çoktaş, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

KAZA SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından polis ekipleri lunaparkta güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını belirlemek için inceleme başlatırken, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından lunapark sahibi ve çalışanların ifadelerine başvuruldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen işletmeci H.K. ile lunapark çalışanı E.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.