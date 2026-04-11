İstanbul'da son yağmurlar barajlara yaradı! İşte son durum

İstanbul'da günlerdir etkili olan yağışlar, barajlara can suyu oldu. Özellikle Alibeyköy Barajı'nda kuruyan alanlar yeniden suyla doldu. Geçtiğimiz aylarda doluluk oranları yüzde 20'li seviyelere kadar düşen barajlar, son yağışlarla birlikte yüzde 70'e ulaştı.

İstanbul'da aralıksız yağan yağmurlar, barajlara yaradı. Hızla yükselişe geçen İstanbul'un barajlarında doluluk oranları bugün itibarıyla yüzde 70'e ulaştı. Bugün yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranları yüzde 70.05 olarak ölçüldü. İstanbul'un barajlarında doluluk oranı geçtiğimiz aylarda yüzde 20'li seviyelere kadar gerilemişti.

ALİBEYKÖY BARAJINDA KURUYAN ALANLAR YENİDEN SUYLA DOLDU

Barajlardaki olumlu durumdan Alibeyköy barajı da nasibini aldı. Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 67.56'a yükseldi. Alibeyköy Barajında doluluk oranı geçtiğimiz Kasım ayı içinde 6.27'ye kadar gerilemişti. Kasım ayında çekilen görüntülerle, bugün çekilen görüntüler arasında büyük bir fark olduğu görüldü. Toprağın suya doymasıyla baraj gölünü besleyen derelerin debilerinin yükselmesiyle daha önceden tamamen kuruyan alanlar tekrar suyla dolmaya başladı.

İstanbul'da en dolu baraj yüzde 92.54'le Elmalı barajı oldu. İstanbul'un kuzeyinde bulunan ve kısa bir süre önce adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 62.1'e , Papuçdere barajında ise 57.99'a ulaştı. İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Ömerli baraj gölü havzasında doluluk oranı yüzde 92.37 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'UN BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI

ÖMERLİ %92.37

DARLIK %86.11

ELMALI %92.54

TERKOS %56.12

ALİBEYKÖY %67.56

BÜYÜKÇEKMECE %56.47

SAZLIDERE %45.36

ISTARNACALAR %76.36

KAZANDERE %62.1

PAPUÇDERE %57.99