Bahar bereketiyle geldi, baraj doluluk oranları yükseldi: İSKİ, ASKİ, BUSKİ

Türkiye’nin en fazla nüfusuna sahip üç ilinde barajların güncel doluluk seviyeleri açıklandı. Kurumlardan alınan anlık verilere göre, İstanbul’da yükseliş trendi sürerken, Bursa’da rezervler maksimum seviyeye ulaştı. Ankara’da ise doluluk oranları geçen yıla oranla artış gösterse de diğer iki ilin gerisinde kaldı.

Bahar bereketiyle geldi; İstanbul, Ankara ve Bursa barajlarındaki doluluk oranları yükseldi. İstanbul yüzde 69,51 doluluk oranına ulaşırken, Bursa yüzde 97,21 ile tam kapasiteye yaklaştı. Ankara'da ise toplam doluluk oranı yüzde 37,58 olarak kayıtlara geçti, aktif doluluk oranı yüzde 30,21 seviyesinde kaldı.

İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 70 seviyesine yaklaştı. (İSKİ)

İSTANBUL'DA 5 AYDA YÜZDE 51 ARTIŞ

İSKİ verilerine göre, İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı %69,51 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında %18,38 ile son bir yılın en düşük seviyesini gören doluluk oranı, takip eden 5 aylık süreçte kademeli olarak yükseldi. Kasım ayından bu yana su seviyesi %50,97 oranında artış gösterdi.

Barajlardaki mevcut su miktarı bölgelere göre farklılık gösteriyor. En yüksek doluluk oranı Ömerli barajında görülüyor.

Mevcut su miktarının barajlara göre dağılımında; Ömerli, Terkos ve Darlık barajları toplam rezervin en büyük kısmını oluşturuyor. Elmalı, Istrancalar ve Kazandere barajları ise havzadaki pay bakımından listenin sonunda yer alıyor. 8 Nisan itibarıyla İstanbul su miktarının barajlara göre dağılımı şu şekilde açıklandı:

Ömerli : 37,34

: 37,34 Terkos : 17,89

: 17,89 Darlık : 14,54

: 14,54 Büyükçekmece : 12,4

: 12,4 Sazlıdere : 6,59

: 6,59 Alibey : 3,8

: 3,8 Kazandere : 2,23

: 2,23 Pabuçdere : 3,16

: 3,16 Elmalı : 1,48

: 1,48 Istrancalar: 0,94

Bursa'da 2025 yılının son aylarında yüzde 0 seviyelerinde seyreden baraj doluluk oranları, etkili olan yağışlar ile yüzde 97 seviyesine yükseldi. (BUSKİ)

BURSA'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜKSELDİ

BUSKİ verilerine göre 8 Nisan 2026 itibarıyla Bursa'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 97,21'e ulaştı. Son 15 günlük ölçümler, doluluk seviyesindeki artışın istikrarlı şekilde devam ettiğini ortaya koydu. 2025'in son aylarında kritik seviyelere kadar gerileyen su rezervleri, son dönemde etkili olan sağanak yağışlarla yeniden yüksek doluluk seviyelerine çıktı.

Ankara'da toplam su seviyesi yüzde 37,58 oranında kaldı, aktif kullanılabilir doluluk oranı ise yüzde 30,31 olarak kaydedildi. (ASKİ)

ANKARA'DA AKTİF KULLANILABİLİR SU MİKTARI YÜZDE 30

ASKİ verilerine göre başkentte barajların toplam doluluk oranı yüzde 37,58 olarak ölçüldü. Aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 30,31 seviyesinde kaldı. Mevsimsel olarak sıcaklıkların yükselip yağışların azalacağı yaz dönemine girilirken, su seviyelerindeki kritik görünümün sürmesi bekleniyor. Bölgelere göre barajların durumu ise farklılık gösteriyor. İşte Ankara'da barajların genel durumu:

Ankara barajlarındaki doluluk oranları

Baraj Adı Toplam Hacim (M3) SU Miktarı (M3) SU Yüzdesi (%) Akyar Barajı --> Eğrekkaya Barajına Aktarım 52.445.000 35.599.000 67,88 Çamlıdere Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım 1.108.276.000 353.416.000 31,89 Çubuk 2 Barajı --> Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım 22.961.000 14.808.000 64,49 Eğrekkaya Barajı --> Kurtboğazı Barajına Aktarım 93.452.000 66.826.000 71,51 Kargalı Barajı --> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım 542.000 542,000 100.00 Kavşakkaya Barajı --> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım 85.228.000 45.531.000 53,42 Kesikköprü Baraj --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım 95.000.000 95.000.000 100 Kurtboğazı Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım 91.762.000 29.937.000 32,62 Peçenek Barajı --> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım 59.525.000 15,736,000 26,44 Türkşerefli Barajı --> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım 5.668.500 360.000 6,35

