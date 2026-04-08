Bahar bereketiyle geldi, baraj doluluk oranları yükseldi: İSKİ, ASKİ, BUSKİ

Türkiye’nin en fazla nüfusuna sahip üç ilinde barajların güncel doluluk seviyeleri açıklandı. Kurumlardan alınan anlık verilere göre, İstanbul’da yükseliş trendi sürerken, Bursa’da rezervler maksimum seviyeye ulaştı. Ankara’da ise doluluk oranları geçen yıla oranla artış gösterse de diğer iki ilin gerisinde kaldı.

Bahar bereketiyle geldi; İstanbul, Ankara ve Bursa barajlarındaki doluluk oranları yükseldi. İstanbul yüzde 69,51 doluluk oranına ulaşırken, Bursa yüzde 97,21 ile tam kapasiteye yaklaştı. Ankara'da ise toplam doluluk oranı yüzde 37,58 olarak kayıtlara geçti, aktif doluluk oranı yüzde 30,21 seviyesinde kaldı.

İSTANBUL'DA 5 AYDA YÜZDE 51 ARTIŞ

İSKİ verilerine göre, İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı %69,51 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında %18,38 ile son bir yılın en düşük seviyesini gören doluluk oranı, takip eden 5 aylık süreçte kademeli olarak yükseldi. Kasım ayından bu yana su seviyesi %50,97 oranında artış gösterdi.

Mevcut su miktarının barajlara göre dağılımında; Ömerli, Terkos ve Darlık barajları toplam rezervin en büyük kısmını oluşturuyor. Elmalı, Istrancalar ve Kazandere barajları ise havzadaki pay bakımından listenin sonunda yer alıyor. 8 Nisan itibarıyla İstanbul su miktarının barajlara göre dağılımı şu şekilde açıklandı:

  • Ömerli: 37,34
  • Terkos: 17,89
  • Darlık: 14,54
  • Büyükçekmece: 12,4
  • Sazlıdere: 6,59
  • Alibey: 3,8
  • Kazandere: 2,23
  • Pabuçdere: 3,16
  • Elmalı: 1,48
  • Istrancalar: 0,94

BURSA'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜKSELDİ

BUSKİ verilerine göre 8 Nisan 2026 itibarıyla Bursa'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 97,21'e ulaştı. Son 15 günlük ölçümler, doluluk seviyesindeki artışın istikrarlı şekilde devam ettiğini ortaya koydu. 2025'in son aylarında kritik seviyelere kadar gerileyen su rezervleri, son dönemde etkili olan sağanak yağışlarla yeniden yüksek doluluk seviyelerine çıktı.

ANKARA'DA AKTİF KULLANILABİLİR SU MİKTARI YÜZDE 30

ASKİ verilerine göre başkentte barajların toplam doluluk oranı yüzde 37,58 olarak ölçüldü. Aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 30,31 seviyesinde kaldı. Mevsimsel olarak sıcaklıkların yükselip yağışların azalacağı yaz dönemine girilirken, su seviyelerindeki kritik görünümün sürmesi bekleniyor. Bölgelere göre barajların durumu ise farklılık gösteriyor. İşte Ankara'da barajların genel durumu:

Baraj AdıToplam Hacim (M3)SU Miktarı (M3)SU Yüzdesi (%)
Akyar Barajı --> Eğrekkaya Barajına Aktarım52.445.00035.599.00067,88
Çamlıdere Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım1.108.276.000353.416.00031,89
Çubuk 2 Barajı --> Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım22.961.00014.808.00064,49
Eğrekkaya Barajı --> Kurtboğazı Barajına Aktarım93.452.00066.826.00071,51
Kargalı Barajı --> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım542.000542,000100.00
Kavşakkaya Barajı --> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım85.228.00045.531.00053,42
Kesikköprü Baraj --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım95.000.00095.000.000100
Kurtboğazı Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım91.762.00029.937.00032,62
Peçenek Barajı --> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım59.525.00015,736,00026,44
Türkşerefli Barajı --> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım5.668.500360.0006,35

BARAJ DOLULUK ORANLARI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

  • Baraj doluluk oranları neden şehirler arasında farklı seyrediyor?
    Yağış miktarı, havza kapasitesi ve tüketim yoğunluğu doluluk oranlarını doğrudan belirliyor. İstanbul'da son dönemde etkili olan sağanaklar rezervleri doldururken, Ankara'da düşük yağış ve artan tüketim aktif su oranını sınırlıyor.

  • Aktif doluluk oranı ile toplam doluluk arasındaki fark neyi ifade ediyor?
    Toplam doluluk barajdaki tüm suyu gösterirken, aktif doluluk kullanılabilir su miktarını ifade ediyor.

  • Mevsimsel yağışlar su yönetiminde nasıl bir rol oynar?
    Bahar ve kış yağışları barajların ana beslenme kaynağını oluşturur. Yaz aylarında yağışın azalmasıyla birlikte mevcut suyun korunması ve dengeli kullanımı kritik hale gelir.

