Çanakkale’de trafik kazası! Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde dün akşam saat 21.45 sıralarında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Karşı yönden gelen motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Umurbey beldesine seyir halinde olan Ü.Y. idaresindeki 17 YD 884 plakalı otomobil karşı yönden gelen B. A. idaresindeki 34 NNH 191 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar otomobil sürücüsü Ü.Y. yanında yolcu olarak bulunan eşi C.Y. ve motosiklet sürücüsü B.A. ambulanslarla Çanakkale'de hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

