Beşiktaş'taki terör saldırısında 9 tutuklama! Saldırganlar tekbir getirerek araçtan inmiş

İstanbul Beşiktaş'ta, Levent Mahallesi Cömert Sokak üzerindeki Yapı Kredi Plaza önünde bulunan polis noktasına yönelik terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Teröristler Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın tedavileri sürerken, diğer 3 zanlının da emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SALDIRININ DETAYLARINA ULAŞILDI

Terör saldırısının ardından polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, Levent Mahallesi Prof. Ahmet Kemal Aru Sokak'ta şüpheli Onur Çelik tarafından kiralanan 41 AIC 024 plakalı aracın 4 kapısının ve bagajının açık olduğu belirlendi.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA TEKBİR GETİREREK İNDİLER

Çalışmalarda, şüpheliler Ahmet İmrak, Onur Çelik ve Yunus Emre Sarban'ın araçtan sırt çantalı ve uzun namlulu silahlarla "Allahu Ekber" diye bağırıp tekbir getirerek indikleri, Yapı Kredi Plaza çevresindeki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına uzun namlulu silahlarla ateş ettikleri, polisin de buna karşılık verdiği tespit edildi.

Tutuklanan 9 şüphelinin, DEAŞ silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı, örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettikleri, terör örgütüyle irtibat ve iltisaklarının doğrulandığı, örgütle arasında organik bağ kuran şüphelilerin DEAŞ'ın hedef ve çıkarları doğrultusunda, silahlı olarak faaliyet yürütmek şeklindeki eylemleriyle üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

"FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ"

Saldırının DEAŞ tarafından planlandığı, eylemin hazırlıklarının yapıldığı aşamalarda gizliliğine zarar verilmemesi için örgütle organik bağı bulunan sadık örgüt üyeleriyle hareket edildiği belirlenirken, şüphelilerin yakalandığı yer, yakalanma şekli, dijital materyallerindeki tespitler, haklarındaki istihbari bilgiler ve diğer tespitlerin tesadüflerle izah edilemeyeceği, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerle fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin eylemden haberdar oldukları, kendilerine örgüt tarafından verilen görev doğrultusunda saldırıyı gerçekleştiren zanlılara birlikte hareket ettikleri öğrenilirken, şüphelilerin örgütten aldığı emir ve talimatlar doğrultusunda "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçunu işledikleri anlaşıldı.

"ALLAH ONLARI BİZLERİN ELİYLE YOK ETMEYİ NASİP ETSİN"

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında saldırganlarla irtibatlı olduğu değerlendirilen isimler için dikkat çeken dijital deliller tespit edildi. Enes Çelik'in telefonunda Onur Çelik ile çok sayıda görüşme kaydı, saldırıda kullanılan araçların fotoğrafları ve "Allah onları bizlerin eliyle yok etmeyi nasip etsin" içerikli yazışmalar bulundu.

SALDIRI GÜNÜ FAİLLERLE YOĞUN WHATSAPP GÖRÜŞMELERİ...

Murat İmrak'ın telefonunda İsrail Konsolosluğu çevresine ait çok sayıda konum araması, silah videoları, saldırıda kullanılan tüfek modellerine ilişkin araştırmalar ve saldırı günü faillerle yoğun WhatsApp görüşmeleri tespit edildi.



Muhammet Ali Kumral'ın evinde av tüfeği, şarjörler, fişekler, pala, çakı ve hücum yeleği ele geçirildi. Cansel Çelik'in saldırıda kullanılan araçtan çıkan parmak izinin eşleştiği, ayrıca Onur Çelik'le saldırı günü mesajlaştığı belirlendi.