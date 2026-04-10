Beşiktaş’ta kundaklama olayında sır perdesi aralandı! Telefonu kırsa da kurtulamadı
İstanbul Beşiktaş’ta iş insanı Selçuk Kürkoğlu ve eşi Dilek Karamuk’a ait 18 aracın kundaklanması ve villalarının kurşunlanmasıyla ilgili yürütülen dev soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Kırmızı bültenle aranan çete liderinin talimatıyla harekete geçen tetikçilerin, polis baskını sırasında telefonlarını parçalayarak delilleri yok etmeye çalıştığı belirlendi. Ancak siber polisin titiz çalışmasıyla tamir edilen o telefon, suç imparatorluğunun kirli ağını ve taşeron tetikçilerin ihanetini bir bir deşifre etti.
Beşiktaş, Balmumcu Mahallesi'nde 6 Nisan Pazartesi günü saat 04.30 sıralarında motosikletle olay yerine gelen kasklı ve siyah giyimli 2 şüpheli, Selçuk Kürkoğlu ve dini nikahlı eşi Dilek Karamuk'a ait oto galerisinin önünde park halinde duran otomobillerin üzerine benzin dökerek ateşe verdi.
Güvenlik Kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen olay sırasında park halindeki 15 araç kullanılmaz hale gelirken, 3 otomobilde büyük hasar oluşmuştu.
Bu olaydan yaklaşık 28 dakika sonrada galerici çiftin Levent'te bulunan villası da kurşunlandı. Saldırı sonucu villaya 5 mermi isabet ederken, olay yerinde 9 boş kovan bulundu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra başlattıkları çalışmada, şüphelilerin kaçtığı yöndeki yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek takip başlattı. Sapanca, Bağcılar ve Bahçelievler'de yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.