Beşiktaş’ta kundaklama olayında sır perdesi aralandı! Telefonu kırsa da kurtulamadı

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 17:46 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

İstanbul Beşiktaş’ta iş insanı Selçuk Kürkoğlu ve eşi Dilek Karamuk’a ait 18 aracın kundaklanması ve villalarının kurşunlanmasıyla ilgili yürütülen dev soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Kırmızı bültenle aranan çete liderinin talimatıyla harekete geçen tetikçilerin, polis baskını sırasında telefonlarını parçalayarak delilleri yok etmeye çalıştığı belirlendi. Ancak siber polisin titiz çalışmasıyla tamir edilen o telefon, suç imparatorluğunun kirli ağını ve taşeron tetikçilerin ihanetini bir bir deşifre etti.