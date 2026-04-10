Beşiktaş’ta kundaklama olayında sır perdesi aralandı! Telefonu kırsa da kurtulamadı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
İstanbul Beşiktaş’ta iş insanı Selçuk Kürkoğlu ve eşi Dilek Karamuk’a ait 18 aracın kundaklanması ve villalarının kurşunlanmasıyla ilgili yürütülen dev soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Kırmızı bültenle aranan çete liderinin talimatıyla harekete geçen tetikçilerin, polis baskını sırasında telefonlarını parçalayarak delilleri yok etmeye çalıştığı belirlendi. Ancak siber polisin titiz çalışmasıyla tamir edilen o telefon, suç imparatorluğunun kirli ağını ve taşeron tetikçilerin ihanetini bir bir deşifre etti.

Beşiktaş, Balmumcu Mahallesi'nde 6 Nisan Pazartesi günü saat 04.30 sıralarında motosikletle olay yerine gelen kasklı ve siyah giyimli 2 şüpheli, Selçuk Kürkoğlu ve dini nikahlı eşi Dilek Karamuk'a ait oto galerisinin önünde park halinde duran otomobillerin üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Güvenlik Kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen olay sırasında park halindeki 15 araç kullanılmaz hale gelirken, 3 otomobilde büyük hasar oluşmuştu.

Bu olaydan yaklaşık 28 dakika sonrada galerici çiftin Levent'te bulunan villası da kurşunlandı. Saldırı sonucu villaya 5 mermi isabet ederken, olay yerinde 9 boş kovan bulundu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra başlattıkları çalışmada, şüphelilerin kaçtığı yöndeki yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek takip başlattı. Sapanca, Bağcılar ve Bahçelievler'de yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

ÖNCE SAPANCA'YA KAÇIP SONRA İSTANBUL'A DÖNMÜŞLER

Gasp Büro Amirliğinin yürüttüğü soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin olaydan sonra önce Kağıthane'ye kaçtıkları ardından bir otomobile binerek saklanmak için Sapanca'ya kaçtıkları belirlendi. Şüphelilerin daha sonra tekrar İstanbul'a döndükleri öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN KIRDIĞI TELEFONU POLİS YAPTIRIP İÇİNDEKİ BİLGİLERE ULAŞTI

Şüphelilerin 7'sinin Bağcılar'da bir rezidansta yapılan baskında aynı evde yakalandıkları belirtildi. Tetikçiler arasında bulunan bir kişinin bu baskın sırasında telefonunu yere vurarak kırmaya çalıştığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından tamir ettirilen telefonda yapılan incelemede şüphelilerin suç örgütüyle bağlantılarının ortaya çıktığı belirtildi.

AYNI ÇETEYE 64 AYRI OPERASYON YAPILDI

Liderliğini V.R.A.'nın yaptığı çeteye polis tarafından son bir yıl içinde 64 ayrı eylemleri nedeniyle operasyon yapıldığı belirtildi.

Bu operasyonlar sırasında 184 şüphelinin gözaltına alındığı, 125 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

