Futbol efsanesi Lucescu son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden 80 yaşındaki futbol efsanesi teknik direktör Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlandı.

80 yaşındaki Rumen teknik adam Mircea Lucescu, 7 Nisan Salı günü hayata gözlerini yumdu. Lucescu dün Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da yapılan törenin ardından bugün ise Aziz Eleftherios Kilisesi'nde gerçekleşen cezane töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 2 saat süren cenaze törenine eski Galatasaraylı futbolcular Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal ile Gheorghe Hagi, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, teknik direktör Marius Sumudica'nın yanı sıra Lucescu'nun sevenleri ve ailesi katıldı.

Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu uzun süre tabutun başında beklerken Marius Sumudica ise göz yaşlarına hakim olamadı. 80 yaşındaki hayata gözlerini kapatan Mircea Lucescu, Bükreş'teki Bellu Mezarlığı'na defnedilecek. Defin işlemlerinin ardından ise Razvan Lucescu, taziyeleri kabul edecek.

