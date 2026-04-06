Futbolun kalbi 2026'da Amerika'da atacak! Dünya Kupası takvimi belli oldu

PERDE MEKSİKA'DA AÇILIYOR: TARİHİ BİR İLK!

Açılış mücadelesine ev sahipliği yapacak olan 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı, futbol tarihinde bir ilki başaracak. Daha önce 1970 ve 1986 Dünya Kupası açılışlarına da ev sahipliği yapan stat, üç kez açılış maçı düzenlenen ilk tesis olarak tarihe geçecek.

Brezilyalı Pele'nin 1970'te kupayı kaldırdığı, Arjantinli Maradona'nın ise 1986'da "yüzyılın golü"nü attığı bu efsanevi zeminde, 2026'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek.