Futbolun kalbi 2026'da Amerika'da atacak! Dünya Kupası takvimi belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanacak 72 maçın programı şöyle:
11 HAZİRAN PERŞEMBE:
A Grubu: Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı, TSİ 22.00
12 HAZİRAN CUMA:
A Grubu: Güney Kore - Çekya, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00
B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, TSİ 22.00
13 HAZİRAN CUMARTESİ:
D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00
B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 22.00
14 HAZİRAN PAZAR:
C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, TSİ 01.00
Haiti - İskoçya, Boston Stadı, TSİ 04.00
D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00
E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, TSİ 20.00
F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, TSİ 23.00
15 HAZİRAN PAZARTESİ:
E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, TSİ 02.00
F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, TSİ 05.00
H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, TSİ 22.00
16 HAZİRAN SALI:
H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, TSİ 01.00
G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00
I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00
17 HAZİRAN ÇARŞAMBA:
I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00
J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, TSİ 04.00
Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 07.00
K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00
L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, TSİ 23.00
18 HAZİRAN PERŞEMBE:
L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00
K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00
A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00
19 HAZİRAN CUMA:
B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, TSİ 01.00
A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, TSİ 04.00
D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, TSİ 22.00
20 HAZİRAN CUMARTESİ:
C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, TSİ 01.00
Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30
D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00
F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, TSİ 20.00
E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, TSİ 23.00
21 HAZİRAN PAZAR:
E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, TSİ 03.00
F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, TSİ 07.00
H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00
22 HAZİRAN PAZARTESİ:
H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00
G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 04.00
J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, TSİ 20.00
23 HAZİRAN SALI:
I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00
Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00
J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00
K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, TSİ 20.00
L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, TSİ 23.00
24 HAZİRAN ÇARŞAMBA:
L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00
K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00
B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00
Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, TSİ 22.00
25 HAZİRAN PERŞEMBE:
C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, TSİ 01.00
Fas - Haiti, Atlanta Stadı, TSİ 01.00
A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, TSİ 04.00
Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, TSİ 04.00
E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, TSİ 23.00
Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00
26 HAZİRAN CUMA:
F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, TSİ 02.00
Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, TSİ 02.00
D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, TSİ 05.00
Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 05.00
I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00
Senegal - Irak, Toronto Stadı, TSİ 22.00
27 HAZİRAN CUMARTESİ:
H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, Houston Stadı, TSİ 03.00
Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, TSİ 03.00
G Grubu: Mısır - İran, Seattle Stadı, TSİ 06.00
Yeni Zelanda - Belçika, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00
28 HAZİRAN PAZAR:
L Grubu: Panama - İngiltere, New York New Jersey Stadı, TSİ 00.00
Hırvatistan - Gana, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00
K Grubu: Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, TSİ 02.30
Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, TSİ 02.30
J Grubu: Cezayir - Avusturya, Kansas City Stadı, TSİ 05.00
Ürdün - Arjantin, Dallas Stadı, TSİ 05.00
ELEME TURLARI
Turnuvada son 32 turundan itibaren final maçına kadar oluşan program şöyle:
28 Haziran Pazar:
Maç 73: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00
29 Haziran Pazartesi:
Maç 76: C Grubu lideri - F Grubu ikincisi, Houston Stadı, TSİ 20.00
Maç 74: E Grubu lideri - A/B/C/D/F Grubu üçüncüsü, Boston Stadı, TSİ 23.30
30 Haziran Salı:
Maç 75: F Grubu lideri - C Grubu ikincisi, Monterrey Stadı, TSİ 04.00
Maç 78: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi, Dallas Stadı, TSİ 20.00
1 Temmuz Çarşamba:
Maç 77: I Grubu lideri - C/D/F/G/H Grubu üçüncüsü, New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00
Maç 79: A Grubu lideri - C/E/F/H/I Grubu üçüncüsü, Mexico City Stadı, TSİ 04.00
Maç 80: L Grubu lideri - E/H/I/J/K Grubu üçüncüsü, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
Maç 82: G Grubu lideri - A/E/H/I/J Grubu üçüncüsü, Seattle Stadı, TSİ 23.00
2 Temmuz Perşembe:
Maç 81: D Grubu lideri - B/E/F/I/J Grubu üçüncüsü, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00
Maç 84: H Grubu lideri - J Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00
3 Temmuz Cuma:
Maç 83: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi, Toronto Stadı, TSİ 02.00
Maç 85: B Grubu lideri - E/F/G/I/J Grubu üçüncüsü, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00
Maç 88: D Grubu ikincisi - G Grubu ikincisi, Dallas Stadı, TSİ 21.00
4 Temmuz Cumartesi:
Maç 86: J Grubu lideri - H Grubu ikincisi, Miami Stadı, TSİ 01.00
Maç 87: K Grubu lideri - D/E/I/J/L Grubu üçüncüsü, Kansas City Stadı, TSİ 04.30