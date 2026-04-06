Futbolun kalbi 2026'da Amerika'da atacak! Dünya Kupası takvimi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dünya futbolunun en büyük sahnesi 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı! Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek olan dev organizasyonun maç programı ve detayları resmen açıklandı. ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği futbol şöleni, 11 Haziran’da efsanevi Mexico City Stadı’nda başlayıp, 19 Temmuz’da New York’ta oynanacak büyük finalle sona erecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlangıç düdüğü 11 Haziran Perşembe günü çalacak.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

PERDE MEKSİKA'DA AÇILIYOR: TARİHİ BİR İLK!

Açılış mücadelesine ev sahipliği yapacak olan 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı, futbol tarihinde bir ilki başaracak. Daha önce 1970 ve 1986 Dünya Kupası açılışlarına da ev sahipliği yapan stat, üç kez açılış maçı düzenlenen ilk tesis olarak tarihe geçecek.

Brezilyalı Pele'nin 1970'te kupayı kaldırdığı, Arjantinli Maradona'nın ise 1986'da "yüzyılın golü"nü attığı bu efsanevi zeminde, 2026'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

104 MAÇLIK DEV MARATON VE 16 STAT

Turnuva boyunca tam 104 karşılaşma oynanacak ve bu heyecan 16 farklı statta yaşanacak. Maçların büyük bir kısmına ev sahipliği yapacak olan ABD, 78 karşılaşmaya sahne olurken; Meksika ve Kanada da futbol ateşini körükleyecek.

Turnuvanın en büyük stadı 94 bin kişilik kapasitesiyle Dallas Stadı olurken, en düşük kapasiteli stat ise 45 bin kişiyle Toronto'da bulunuyor. 4 farklı saat diliminde oynanacak maçlar, küresel çapta milyarlarca insanı bir araya getirecek.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

DEV FİNAL NEW YORK'TA: 82 BİN 500 KİŞİLİK ŞÖLEN

6 hafta sürecek olan futbol fırtınasının şampiyonu, 19 Temmuz Pazar günü belli olacak. Dünyanın en merakla beklediği final karşılaşması, 82 bin 500 kişi kapasiteli New York New Jersey Stadı'nda (MetLife Stadium) oynanacak. Futbolun yeni kralının belli olacağı bu görkemli finalle birlikte 2026 Dünya Kupası sona erecek.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

FIFA'DAN REKOR GELİR BEKLENTİSİ VE YENİ KATILIMCILAR

Katılımcı sayısının 48'e yükselmesiyle birlikte turnuva, daha önce bu arenada hiç yer almamış ülkelere de kapılarını açtı. Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan, tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma başarısı göstererek organizasyona renk katacak.

Ekonomik anlamda da rekor bekleyen FIFA, 2022 Katar'daki 7 milyar dolarlık geliri aşarak 2026 yılında tam 11 milyar dolarlık bir hasılata ulaşmayı hedefliyor.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

Ev sahibi ülkelerin turnuvada kullanılacak statları ve kapasiteleri şöyle:

ABD:

Dallas Stadı, Texas, 94.000

New York New Jersey Stadı, New Jersey, 82.500

Atlanta Stadı, Atlanta - Georgia, 75.000

Kansas City Stadı, Kansas City - Missouri, 73.000

Houston Stadı, Houston - Texas, 72.000

San Francisco Bay Area Stadı, Santa Clara- Kalifornia, 71.000

Los Angeles Stadı, Inglewood - Kalifornia, 70.000

Philadelphia Stadı, Philadelphia - Pennsylvania, 69.000

Seattle Stadı, Seattle - Washington, 69.000

Boston Stadı, Foxborough - Massachusetts, 65.000

Miami Stadı, Miami Gardens - Florida, 65.000

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

KANADA:

Toronto Stadı, Toronto, 45.000

BC Place Vancouver, Vancouver, 54.000

MEKSİKA:

Mexico City Stadı, Mexico City, 83.000

Monterrey Stadı, Guadalupe, 53.500

Guadalajara Stadı, Zapopan, 48.000

GRUP AŞAMASI FİKSTÜRÜ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanacak 72 maçın programı şöyle:

11 HAZİRAN PERŞEMBE:

A Grubu: Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı, TSİ 22.00

12 HAZİRAN CUMA:

A Grubu: Güney Kore - Çekya, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, TSİ 22.00

13 HAZİRAN CUMARTESİ:

D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00

B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 22.00

14 HAZİRAN PAZAR:

C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, TSİ 01.00

Haiti - İskoçya, Boston Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00

E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, TSİ 20.00

F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, TSİ 23.00

15 HAZİRAN PAZARTESİ:

E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, TSİ 02.00

F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, TSİ 05.00

H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, TSİ 22.00

16 HAZİRAN SALI:

H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, TSİ 01.00

G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00

I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00

17 HAZİRAN ÇARŞAMBA:

I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00

J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, TSİ 04.00

Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 07.00

K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, TSİ 23.00

18 HAZİRAN PERŞEMBE:

L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00

A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

19 HAZİRAN CUMA:

B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, TSİ 01.00

A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, TSİ 22.00

20 HAZİRAN CUMARTESİ:

C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, TSİ 01.00

Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30

D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, TSİ 20.00

E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, TSİ 23.00

21 HAZİRAN PAZAR:

E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, TSİ 03.00

F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, TSİ 07.00

H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

22 HAZİRAN PAZARTESİ:

H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00

G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 04.00

J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, TSİ 20.00

23 HAZİRAN SALI:

I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00

J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, TSİ 23.00

24 HAZİRAN ÇARŞAMBA:

L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00

Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, TSİ 22.00

25 HAZİRAN PERŞEMBE:

C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, TSİ 01.00

Fas - Haiti, Atlanta Stadı, TSİ 01.00

A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, TSİ 23.00

Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00

26 HAZİRAN CUMA:

F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, TSİ 02.00

Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, TSİ 02.00

D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, TSİ 05.00

Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 05.00

I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00

Senegal - Irak, Toronto Stadı, TSİ 22.00

27 HAZİRAN CUMARTESİ:

H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, Houston Stadı, TSİ 03.00

Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, TSİ 03.00

G Grubu: Mısır - İran, Seattle Stadı, TSİ 06.00

Yeni Zelanda - Belçika, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

28 HAZİRAN PAZAR:

L Grubu: Panama - İngiltere, New York New Jersey Stadı, TSİ 00.00

Hırvatistan - Gana, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

K Grubu: Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, TSİ 02.30

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, TSİ 02.30

J Grubu: Cezayir - Avusturya, Kansas City Stadı, TSİ 05.00

Ürdün - Arjantin, Dallas Stadı, TSİ 05.00

ELEME TURLARI

Turnuvada son 32 turundan itibaren final maçına kadar oluşan program şöyle:

28 Haziran Pazar:

Maç 73: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

29 Haziran Pazartesi:

Maç 76: C Grubu lideri - F Grubu ikincisi, Houston Stadı, TSİ 20.00

Maç 74: E Grubu lideri - A/B/C/D/F Grubu üçüncüsü, Boston Stadı, TSİ 23.30

30 Haziran Salı:

Maç 75: F Grubu lideri - C Grubu ikincisi, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

Maç 78: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi, Dallas Stadı, TSİ 20.00

1 Temmuz Çarşamba:

Maç 77: I Grubu lideri - C/D/F/G/H Grubu üçüncüsü, New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00

Maç 79: A Grubu lideri - C/E/F/H/I Grubu üçüncüsü, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

Maç 80: L Grubu lideri - E/H/I/J/K Grubu üçüncüsü, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

Maç 82: G Grubu lideri - A/E/H/I/J Grubu üçüncüsü, Seattle Stadı, TSİ 23.00

2 Temmuz Perşembe:

Maç 81: D Grubu lideri - B/E/F/I/J Grubu üçüncüsü, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00

Maç 84: H Grubu lideri - J Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

3 Temmuz Cuma:

Maç 83: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi, Toronto Stadı, TSİ 02.00

Maç 85: B Grubu lideri - E/F/G/I/J Grubu üçüncüsü, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

Maç 88: D Grubu ikincisi - G Grubu ikincisi, Dallas Stadı, TSİ 21.00

4 Temmuz Cumartesi:

Maç 86: J Grubu lideri - H Grubu ikincisi, Miami Stadı, TSİ 01.00

Maç 87: K Grubu lideri - D/E/I/J/L Grubu üçüncüsü, Kansas City Stadı, TSİ 04.30

SON 16 TURU

4 Temmuz Cumartesi:

Maç 90: Maç 73 Galibi - Maç 75 Galibi, Houston Stadı, TSİ 20.00

5 Temmuz Pazar:

Maç 89: Maç 74 Galibi - Maç 77 Galibi, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

Maç 91: Maç 76 Galibi - Maç 78 Galibi, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00

6 Temmuz Pazartesi:

Maç 92: Maç 79 Galibi - Maç 80 Galibi, Mexico City Stadı, TSİ 03.00

Maç 93: Maç 83 Galibi - Maç 84 Galibi, Dallas Stadı, TSİ 22.00

7 Temmuz Salı:

Maç 94: Maç 81 Galibi - Maç 82 Galibi, Seattle Stadı, TSİ 03.00

Maç 95: Maç 86 Galibi - Maç 88 Galibi, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

Maç 96: Maç 85 Galibi - Maç 87 Galibi, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 23.00

ÇEYREK FİNAL

9 Temmuz Perşembe:

Maç 97: Maç 89 Galibi - Maç 90 Galibi, Boston Stadı, TSi 23.00

10 Temmuz Cuma:

Maç 98: Maç 93 Galibi - Maç 94 Galibi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

12 Temmuz Pazar:

Maç 99: Maç 91 Galibi - Maç 92 Galibi, Miami Stadı, TSİ 00.00

Maç 100: Maç 95 Galibi - Maç 96 Galibi, Kansas City Stadı, TSİ 04.00

YARI FİNAL

4 Temmuz Salı:

Maç 101: Maç 97 Galibi - Maç 98 Galibi, Dallas Stadı, TSİ 22.00

15 Temmuz Çarşamba:

Maç 102: Maç 99 Galibi - Maç 100 Galibi, Atlanta Stadı, TSİ 22.00

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

19 Temmuz Pazar:

Maç 103: Maç 101 Mağlubu - Maç 102 Mağlubu, Miami Stadı, TSİ 00.00

FİNAL 19 TEMMUZ PAZAR

Maç 104: Maç 101 Galibi - Maç 102 Galibi, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00

