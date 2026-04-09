Pendik'te poşet tartışması kavgaya dönüştü: Kadın kasiyeri defalarca yumrukladı

Pendik'te bir zincir markette erkek müşterinin kadın kasiyeri yumruklayarak darp ettiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik Sülüntepe Mahallesi Safa Caddesi üzerindeki bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, bir erkek müşteri ve kadın kasiyer arasında henüz bilinmeyen bir nedenle poşet tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine müşteri, kasiyeri defalarca yumruklayarak darp etti.

MÜŞTERİLER MÜDAHALE ETTİ

Markette bulunan diğer müşteriler tarafından kavga güçlükle ayrılmaya çalışılırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öfkeli müşterinin kasiyeri saçından tuttuğu ve başını kasaya vurduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.