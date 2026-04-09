Kız yurduna gizlice giren şahıs polisi alarma geçirdi

İstanbul Sarıyer'de üniversitenin kız öğrenci yurdunun çamaşırhanesine giren M.K. (28), güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay dün saat 20.15 sıralarında Sarıyer'de üniversitenin yurduna bir kişinin girdiğini görenler güvenlik görevlilerine haber verdi. Güvenlik, polis durumu polis ekiplerine bildirdi. Yurt vardiya şefi ile görüşen polis ekipleri, 25-30 yaşlarında bir erkeğin kız yurdunun çamaşırhane kısmında uygunsuz şekilde görüldüğünü öğrendi.

Gözaltına alınan şüphelinin M.K. olduğu öğrenildi. Şüphelinin daha önceden 1 suç kaydı olduğu ve hakkında kayıp ihbarı yapıldığı belirtildi. Emniyette işlemleri süren şüphelinin 'hayasızca hareketler', 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelinin yurda nasıl girdiği bilinmezken polisin olaya ilişkin incelemesinin sürdüğü belirtildi.



SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"08.04.2026 günü saat 20.15 sıralarında, ilimizde bulunan bir öğrenci yurdundan gelen ihbar üzerine kolluk birimlerince olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre; kimliği başlangıçta belirlenemeyen, yabancı uyruklu bir erkek şahsın, kız öğrenci yurduna ait çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde bulunduğu anlaşılmış, şahsın söz konusu alana nasıl girdiği hususunda inceleme başlatılmıştır.



Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmalar ve devamında yapılan kimlik tespit işlemleri neticesinde şahsın kimliği belirlenmiş olup, daha önce suç kaydının bulunduğu ve hakkında kayıp şahıs kaydı olduğu tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçları kapsamında adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."