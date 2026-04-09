ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
AVM'de yürüyen merdiven kâbusu! Çocuğun parmağı koptu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezindeki yürüyen merdivene eli sıkışan 3 yaşındaki T.B.'nin (3) parmağı koptu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay dün akşam saatlerinde ilçedeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yürüyen merdivenden inen T.B. isimli erkek çocuğunun eli, merdiven mekanizmasına sıkıştı. Olayda çocuğun sağ elinin serçe parmağı koptu.

Talihsiz çocuğun tedavisi devam ediyor. (DHA)

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. T.B., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, buradan da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. T.B.'nin ailesi AVM yönetimi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kağıthanede AVMde yangın çıktıKağıthanede AVMde yangın çıktıKAĞITHANE'DE AVM'DE YANGIN ÇIKTI
AVMden 18 yaş altına yasak kararıAVMden 18 yaş altına yasak kararıAVM'DEN 18 YAŞ ALTINA YASAK KARARI
AVMde şok eden olay: Doğukan kurtarılamadıAVMde şok eden olay: Doğukan kurtarılamadıAVM'DE ŞOK EDEN OLAY: DOĞUKAN KURTARILAMADI

