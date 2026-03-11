AVM'de dehşete düşüren olay: Yemek katından betona düşen Doğukan hayatını kaybetti
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Bursa'da bir alışveriş merkezinin (AVM) 4'üncü katından düşen 22 yaşındaki Doğukan Dikbıyık, hayatını kaybetti.
Olay, saat 10.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM'nin 4'üncü katındaki yemek katına çıkan Doğukan Dikbıyık, 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Dikbıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğukan Dikbıyık'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İNCELEME SÜRÜYOR
Adli Tıp Merkezi'nde incelemeye alınan Dikbıyık'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duran polis ekipleri, olaya ilişkin incelemeyi sürdürüyor.