Tuzla'da polyester fabrikasında yangın
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Tuzla’da bir polyester fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Anıt Sokak üzerindeki bir polyester fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bölümünü sararken, çevrede yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.