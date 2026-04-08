Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara geçit yok! 60 işletmeye 42,3 milyon TL idari para cezası
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 7 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen marketler ile sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 60 işletmeye toplam 42,3 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve ürünlerinde son dönemde yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak yapılan denetim sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 3 Nisan 2026 tarihli toplantısında fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 183 işletmeye toplam 96,6 milyon TL idari para cezası verildi.
Kurulun 7 Nisan 2026 tarihli toplantısında ise, benzer şekilde 60 işletmeye toplam 42,3 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Bakanlık, sebze ve meyve üreticilerinden tedarikçilere, tedarikçilerden perakendecilere kadar tedarik zincirinin tüm aşamalarını yakından takip ettiklerini belirterek, haksız fiyat artışlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
|Toplantı Tarihi
|Haksız Fiyat Uygulayan İşletme Sayısı
|Uygulanan Toplam Ceza (TL)
|İşletme Türü
|3 Nisan 2026
|183
|96.600.000
|Zincir marketler ve sebze-meyve toptan ticareti yapan işletmeler
|7 Nisan 2026
|60
|42.300.000
|Marketler ve sebze-meyve toptan ticareti yapan işletmeler
|Toplam
|243
|138.900.000
|-