Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara geçit yok! 60 işletmeye 42,3 milyon TL idari para cezası

Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve ürünlerinde son dönemde yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak yapılan denetim sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 3 Nisan 2026 tarihli toplantısında fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 183 işletmeye toplam 96,6 milyon TL idari para cezası verildi.

Kurulun 7 Nisan 2026 tarihli toplantısında ise, benzer şekilde 60 işletmeye toplam 42,3 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Bakanlık, sebze ve meyve üreticilerinden tedarikçilere, tedarikçilerden perakendecilere kadar tedarik zincirinin tüm aşamalarını yakından takip ettiklerini belirterek, haksız fiyat artışlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.