Ticaret Bakanlığı halde suçüstü yakaladı! Etiketin arkasındaki büyük vurgun
Ticaret Bakanlığı hal denetimlerinde usulsüzlük yapan tüccar ve komisyoncular suçüstü yakalandı. "Çifte fatura" oyunuyla hem vergi kaçıran hem de perakende fiyatlarını şişiren işletmelere ağır cezalar kesildi.
Sebze ve meyve fiyatlarında son dönemde yaşanan fahiş artışa karşı harekete geçen Ticaret Bakanlığı, hal denetimlerinde usulsüz işlem yapanları suçüstü yakaladı.
Bakanlık, denetimler sonucunda hallerdeki bazı işletmelerce Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) gerçeğe aykırı şekilde düşük fiyat girişleri yapıldığının, bununla bağlantılı çifte fatura düzenlenmesi suretiyle vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açıldığının tespit edildiğini bildirdi.
HAKSIZ KAZANCA GEÇİT YOK
Bakanlıktan yapılan açıklamada, piyasa düzenini bozarak haksız kazanç sağlamaya yönelik her türlü yasa dışı girişime karşı denetim ve yaptırım faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada bakanlık tarafından, sebze ve meyve ticaretinin düzenli, şeffaf ve kayıtlı şekilde yürütülmesi için hallerde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculara yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğüne çekildi.