Ankara'da gece yarısı aile katliamı: Eşi ve kızını öldürüp intihar etti
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan bir kişi aile içi tartışma sonrası eşini ve bir kızını öldürdü, diğer kızını yaraladıktan sonra intihar etti. Yaralı kız hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde eşini ve kızını öldürüp, diğer kızını yaralayan şahıs intihar etti. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde emekli uzman çavuş R.B. ile aile üyeleri arasında tartışma çıktı.
ANKARA'DA AİLE KATLİAMI
Bunun üzerine R.B, eşi D.B. ve kızları I.N.B. ile S.B'ye tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti. R.B, eşi D.B. ve kızı I.N.B. olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayda yaralanan S.B. ise hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.