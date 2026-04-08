Ankara'da gece yarısı aile katliamı: Eşi ve kızını öldürüp intihar etti

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 06:15 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan bir kişi aile içi tartışma sonrası eşini ve bir kızını öldürdü, diğer kızını yaraladıktan sonra intihar etti. Yaralı kız hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.