Bilişim dolandırıcılarına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 09:11 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik 9 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 14 şüpheli gözaltına alınırken birçok cep telefonu, sahte kimlik ve döviz de ele geçirildi.