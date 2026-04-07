Sahte yatırım tuzağı çökertildi: 27 gözaltı 19 tutuklama

İstanbul merkezli operasyonda sosyal medya üzerinden sahte yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. “Invescogrubu” adıyla verilen sponsorlu reklamlarla vatandaşları tuzağa düşüren şüphelilerin oltalama yöntemi kullandığı tespit edildi. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıran bir şebekeye yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TUZAK KURDULAR

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin "invescogrubu" adıyla sponsorlu reklamlar vererek vatandaşları sahte yatırım sitelerine yönlendirdiği belirlendi. Oltalama (phishing) yöntemiyle kişisel bilgileri ele geçiren şüphelilerin, yüksek kazanç vaadiyle mağdurları kandırarak yüklü miktarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul başta olmak üzere Adana, Antalya, Bitlis, Edirne, Hatay ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.