Günyüzü Kaymakamı’nın aracı kaza yaptı: 1 ölü 2 yaralı

Alınan bilgiye göre; Muhammet K. idaresinde Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'un (33) bulunduğu 26 AA 112 plakalı otomobil, Mehmet Ali Tümer'in (62) kullandığı otomobil ile henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı.

HAYATINI KAYBEDEN MEHMET ALİ TÜMER (DHA)

Her 2 aracın da hurdaya döndüğü kazada Kaymakam Kurt ve şoförü yaralanırken, diğer aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.