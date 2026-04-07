Çanakkale'deki öğrenciler yurtta rahatsızlandı: 73 kişi hastaneye kaldırıldı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Çanakkale’de bir KYK erkek yurdunda akşam saatlerinde rahatsızlanan 73 üniversite öğrencisi hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrollerin sürdüğü bildirildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Çanakkale'de Kerime Sultan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu'nda akşam saatlerinde rahatsızlanan 73 üniversite öğrencisi, sağlık kuruluşlarına başvurdu. Öğrencilerden 66'sı Çanakkale Araştırma Hastanesi'nde, 7'si Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, gerekli tetkik ve kontrollerin sürdüğü belirtildi.